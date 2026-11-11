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Slovenija

Kordiša med deljenjem letakov fizično napadel moški

Ljubljana, 11. 11. 2026 19.15 pred 16 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA K.H.
Miha Kordiš po napadu

Predsednika stranke Mi, socialisti Miho Kordiša je po njegovih navedbah na Bavarskem dvoru v Ljubljani med deljenjem letakov za lokalne volitve fizično napadel moški. Najprej naj bi ga udaril po roki in zmerjal, ko ga je Kordiš fotografiral, pa ga je moški dvakrat udaril. Policija je napadalca na podlagi fotografije hitro ujela.

Iz stranke Mi, socialisti so sporočili, da so danes tako kot vse dni pred volitvami na različnih lokacijah po Ljubljani delili letake, Miha Kordiš pa jih je skupaj z drugimi aktivisti delil na Slovenski cesti. K njemu je malo po četrti uri pristopil moški, ki ga je udaril po roki in zmerjal. Ker na pozive ni prenehal z agresivnim vedenjem, je Kordiš vzel telefon, da ga fotografira, moški pa ga je nato še dvakrat udaril in mu iz roke zbil telefon.

Kordiš je po navedbah stranke poklical policijo, ob prihodu pa jim je opisal dogajanje. Malce kasneje so policisti na podlagi posnete fotografije napadalca prijeli.

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Zapisali so, da ostro obsojajo fizične napade na predstavnike strank, ki očitno v slovenskem prostoru postajajo vse pogostejši. "Že pred državnozborskimi volitvami je našo ekipo prav tako na Bavarskem dvoru napadel moški z nožem. Ta incident, tudi prijavljen policiji, pa na žalost do danes še ni dobil epiloga. Tokrat je policija svojo nalogo opravila hitro, učinkovito in profesionalno," so sporočili.

Dodali so, da se v stranki Mi, socialisti borijo za bolj prijazno družbo, v kateri ljudje medsebojno fizično ne obračunavajo in da se nasilnežem ne bodo pustili ustrahovati.

Pojasnila policije še čakamo.

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lokalne volitve miha kordiš napad kampanja

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KOMENTARJI8

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lokson
11. 11. 2026 19.41
A o 7,1 milijonski prevari v Borzenu pod golobnjakom pa nič. Tale kekec, je glede na to, da bi vse kateri mu omogočajo eksistenco z bajoneti pognal v morje vesel, da ni tega več.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
11. 11. 2026 19.40
pravilno !
Odgovori
0 0
Roadkill
11. 11. 2026 19.35
DesNULE pač
Odgovori
-1
1 2
Andrej 007
11. 11. 2026 19.33
Samo eden ga je...?
Odgovori
+0
1 1
Actual Asparagus
11. 11. 2026 19.32
Kordiša med deljenjem letakov fizično napadel moški-----še dobro da ga ni napadla ženska
Odgovori
+0
1 1
bik123
11. 11. 2026 19.32
kordis bi lahko spremenil ime iz "mi socialisti" v "mi socialci"
Odgovori
+6
6 0
Slovenska pomlad
11. 11. 2026 19.30
Nori SDS
Odgovori
-4
2 6
enajstdvanajst1
11. 11. 2026 19.29
nas se spravi pošteno delat ne pa da zivi na račun sociale
Odgovori
+7
7 0
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