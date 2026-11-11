Kordiša med deljenjem letakov fizično napadel moški

Iz stranke Mi, socialisti so sporočili, da so danes tako kot vse dni pred volitvami na različnih lokacijah po Ljubljani delili letake, Miha Kordiš pa jih je skupaj z drugimi aktivisti delil na Slovenski cesti. K njemu je malo po četrti uri pristopil moški, ki ga je udaril po roki in zmerjal. Ker na pozive ni prenehal z agresivnim vedenjem, je Kordiš vzel telefon, da ga fotografira, moški pa ga je nato še dvakrat udaril in mu iz roke zbil telefon.

Kordiš je po navedbah stranke poklical policijo, ob prihodu pa jim je opisal dogajanje. Malce kasneje so policisti na podlagi posnete fotografije napadalca prijeli.