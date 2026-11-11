Kordiša med deljenjem letakov fizično napadel moški

Iz stranke Mi, socialisti so sporočili, da so danes tako kot vse dni pred volitvami na različnih lokacijah po Ljubljani delili letake, Miha Kordiš pa jih je skupaj z drugimi aktivisti delil na Slovenski cesti. K njemu je malo po četrti uri pristopil moški, ki ga je udaril po roki in zmerjal. Ker na pozive ni prenehal z agresivnim vedenjem, je Kordiš vzel telefon, da ga fotografira, moški pa ga je nato še dvakrat udaril in mu iz roke zbil telefon.
Kordiš je po navedbah stranke poklical policijo, ob prihodu pa jim je opisal dogajanje. Malce kasneje so policisti na podlagi posnete fotografije napadalca prijeli.
Zapisali so, da ostro obsojajo fizične napade na predstavnike strank, ki očitno v slovenskem prostoru postajajo vse pogostejši. "Že pred državnozborskimi volitvami je našo ekipo prav tako na Bavarskem dvoru napadel moški z nožem. Ta incident, tudi prijavljen policiji, pa na žalost do danes še ni dobil epiloga. Tokrat je policija svojo nalogo opravila hitro, učinkovito in profesionalno," so sporočili.
Dodali so, da se v stranki Mi, socialisti borijo za bolj prijazno družbo, v kateri ljudje medsebojno fizično ne obračunavajo in da se nasilnežem ne bodo pustili ustrahovati.
Pojasnila policije še čakamo.
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