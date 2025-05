Korekcija vek: Rebeka Dremelj spregovorila o operaciji

Rebeka Dremelj pravi, da so jo pred posegom pogosto spraševali, če je utrujena, ob večerih pa je imela občutek težkih oči, ki ga danes ne pozna več. Blefaroplastika je eden najpogostejših posegov na obrazu, ki se ponaša z dobrimi rezultati in hitrim okrevanjem. Priljubljena pevka, igralka in vplivnica Rebeka Dremelj si je spremembo želela zaradi utrujenega videza in občutka težkih oči. "Jaz sem medijska osebnost, ki je nenehno pred kamero in te moje povešene veke so me motile zaradi tega, ker semdelovala, ko sem samo sebe gledala, utrujena in tudi mnogi so mi rekli, danes pa nisi dobro spala. Zelo sem imela take oči, kot da bi mi vse nekaj dol tiščalo, no."

Pred petimi leti se je odločila za poseg in kot ena prvih Slovenk o njem tudi javno spregovorila. Za korekcijo vek je izbrala zasebno kliniko, poseg je potekal v lokalni anesteziji: "Ti si buden, ona ti da neke injekcije v oči, da pač ne čutiš in potem se celi čas pogovarjaš z zdravnico in tako, mi smo se smejali med operacijo in vse, tako da res čisto nič stresno, edino kar je, je to okrevanje."

Preko zavarovanja pa paciente na poseg napotijo, ko jim odvečna koža ovira vid. Oftalmolog Gregor Hawlina z ljubljanske očesne klinike razlaga, da gre za varen in praviloma nezahteven poseg, pri katerem so komplikacije možne, a so zelo redke_ "Pri pacientih, ki imajo že sicer suhe oči, je dobro predhodno opraviti pregled pri oftamologu, da se pogleda, da je očesna površina zdrava in se potem pacienta napoti na ta poseg, da je ta poseg varno izveden. Večinoma se pojavijo hematomi in oteklina vek, to izzveni načeloma v enem do dveh tednih."

Rebeka Dremelj: "Čisto ne bom znala niti povedati, ampak jaz mislim, da ene sedem dni, da sem bila tako res zelo zatečena, takrat sem bila doma, seveda nisem nikamor hodila, ker pač moraš ležati in si dajati, vem, da so mi takrat svetovali, da si moram neke ledene obkladke dajati na oči. Tisti trenutek, ko so mi šive ven pobrali, sem pa jaz šla v javnost, sem se že malo napudrala."