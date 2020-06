Koritnik: Odločitev o odpravi prepovedi koncerta Thompsona napačna poteza

"Nastopu glasbenika, čigar sporočila širijo nestrpnost in povzemajo zgrešene ideje, ki so vodile k največji tragediji 20. stoletja, smo se v Sloveniji že dvakrat upravičeno odrekli, zato ni nobene potrebe, da pod krinko svobode izražanja to odločitev zdaj spreminjamo," je dejal minister Koritnik, ki se z notranjim ministrom Alešem Hojsom o tej zadevi še ni pogovarjal.

Zavrnil je zapise nekaterih medijev, da naj bi razrešili načelnika upravne enote Srečka Đurova, kar je v današnjih posamičnih pogovorih povedal tako županu kot načelniku. "Zaradi zadeve Thompson ne bo na upravni enoti nihče razrešen. Osebno in stranka SMC stojimo za stališčem, da tega koncerta nikjer v Sloveniji ne bi smelo biti," je dejal Koritnik, ki odločno zavrača kakršne koli poskuse zaničevanja dela javnih uslužbencev.

Minister sicer odločbe ni prebral, saj se ne želi vmešavati v delo javnih uslužbencev in v celoti zaupa v njihovo delo. Če bo mogoča kakšna dodatna pravna pot, bo po njegovem vsak javni uslužbenec ravnal vestno in še enkrat spisal enako odločitev."Če bo ta možnost seveda dana," je še dodal. O tem, kakšno je njegovo stališče do napovedane interpelacije zoper Hojsa, pa ni želel govoriti, saj da je to stvar odnosa med ministrom in opozicijo.

Župan Arsenovič je bil glede tega, da bi kontroverzni hrvaški glasbenik nastopil v štajerski prestolnici, jasen že prejšnji teden, danes pa je dodal, da bi bil koncert, ki razdvaja in provocira, natančno to, česar si v mestu ne želi. Po njegovem je dovolj drugih in bistveno boljših tem, ob katerih se lahko poenotimo ter poveselimo, tako da ni potrebno v mestu, ki ima velike zgodovinske bolečine, prirejati takšnega koncerta.