Korona in karantena ne smeta biti izgovor, da ne živimo zdravo

Vemo, da bi brez hrane in vode težko preživeli, vendar nam preveč hrane in premalo gibanja lahko zelo škoduje. V času epidemije je žal za mnoge edina rekreacija sprehod od hladilnika do kavča. Čez dan lahko tako zaužijemo prevelike količine hrane, ki je zaradi premalo gibanja ne moremo porabiti. Vendar koronavirus in karantena ne smeta biti izgovor, da ne živimo zdravo. Da bi se izognili prelaganju pričetka telovadbe, je ključno načrtovanje in sestavljanje jedilnika vnaprej.

