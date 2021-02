Korona napoved za pomlad: tudi v Sloveniji obsežna odpuščanja in znižanja plač?

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in enostaven! Kliknite TUKAJ!

Tudi v Sloveniji si lahko privoščite zavarovanje ARAG , ki vam krije visoke odvetniške in sodne stroške , tudi če na sodišču izgubite . Edini ponudnik tovrstnega zavarovanja v Sloveniji je mednarodno priznana nemška zavarovalnica ARAG.

Poskrbite, da ne boste tudi vi med tistimi delavci, ki vam bodo kršene pravice in se pravočasno zavarujte pri ARAG .

- tudi če primer na sodišču izgubite , krijemo vaše in stroške nasprotne strani;

- sodni in odvetniški stroški so lahko zelo visoki (takse, stroški prič, izvedencev);

Ker nikoli ne vemo, kdaj bomo postavljeni v neželen položaj, je pametno o tovrstnem zavarovanju razmišljati takoj. NE JUTRI - ŽE DANES! Ko vas bo delodajalec npr. odpustil ali vam znižal plačo, se vam bo zgodila nevšečnost v prometu ali boste želeli pravično odškodnino, boste morali poiskati pravico na sodišču. Če ne boste zavarovani, boste vse stroške odvetniških storitev ter sodnih taks, ki so precej višji od cene zavarovanja, primorani plačati sami. Tovrstni stroški se po naših izkušnjah lahko povzpnejo tudi v več tisoč evrov. Si lahko privoščite takšno tveganje?

Trije odgovori na ključna vprašanja, bodo zagotovo razblinili vse dvome o nujnosti tovrstnega zavarovanja:

1. Zakaj je zavarovanje pravne zaščite dobro zame in za mojo družino?

Z zavarovanjem pravne zaščite boste:

- dobilien brezplačen posvet pri odvetniku mesečno

- plačali minimalno mesečno premijo za vse družinske člane, ter se takoizognili visokimsodnim inodvetniškim stroškom

- imeli krite vaše stroške in stroške nasprotne strani tudi v primeru, da na sodišču izgubite

- lahko koristili zavarovanje ne le v Sloveniji ampak tudi v celotni Evropi

2. Kakšne stroške krije ARAG zavarovalnica v primeru spora?

Zavarovanje pravne zaščite krije sodne in odvetniške stroškov, kot tudi stroškov izvedencev, prič, tolmačev, izvensodnih poravnav, mediacij in materialnih stroškov postopka. V zavarovanje pravne zaščite je vključen tudi polog varščine do višine 100.000 €, vključeno pa je tudi povračilo potnih stroškov za sojenje v tujini.

3. Zakaj je bolje plačati zavarovanje pravne zaščite kot stroške pravdanja?

Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera ter vam hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj pot do pravice ne bo ovirana zaradi vrtoglavih stroškov postopka, ki bi jih morali sicer sami kriti.