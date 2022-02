Korona novosti: hitri testi za priznanje okužbe, maske v nekaterih primerih tudi zunaj ...

Tudi prebolevnikom, ki so prvo cepljenje opravili v 180 dneh po okužbi s koronavirusom (oz. v 240 dneh po preboleli okužbi do 14. septembra 2021), bo potrdilo veljalo 270 dni po cepljenju. Prav tako bo potrdilo 270 dni veljalo osebam, ki so bile prvič cepljene s cepivom Janssen, drugič pa s cepivom podjetja AstraZeneca.

Tudi potrdilo tistih, ki so se sprva dvakrat cepili, nato pa preboleli covid-19, bo veljalo 270 dni po cepljenju oz. 180 dni po pozitivnem rezultatu PCR-testiranja. Enako bo veljalo za osebe, ki so se sprva cepile, nato bolezen prebolele, kasneje pa se zopet cepile. To razlikovanje je sicer naletelo na kritike tudi v epidemiološki stroki.

Za preverjanje digitalnih potrdil je sicer že na voljo tudi nova aplikacija, ki upošteva pogoje, veljavne v Sloveniji.

Spremenjeni odlok prinaša tudi spremembe glede uporabe mask. V zaprtih javnih prostorih, kot tudi na odprtih javnih krajih oz. prostorih, če ni mogoče zagotoviti ustrezne medosebne razdalje, bo odslej obvezna uporaba kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3. Doslej je odlok določal uporabo le navadne kirurške maske ali maske tipa FFP2.

Od danes pa velja še ena sprememba, vezana na ugotavljanje epidemioloških razmer. Vlada bo namreč od danes podatke o številu hospitaliziranih sporočala na način, da bo razlikovala med tistimi, ki so hospitalizirani zaradi covida-19 in tistimi, ki so hospitalizirani zaradi druge bolezni in imajo hkrati potrjeno okužbo z novim koronavirusom, torej so hospitalizirani s covidom-19.