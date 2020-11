Gantar: Epidemijo lahko prekličemo kadarkoli

"Običajno je epidemija podaljšana za en mesec, a jo lahko prekličemo od danes na jutri,"je v današnji izjavi novinarjem spomnil minister za zdravje Tomaž Gantar. Po njegovih besedah ni namen podaljšanja razglasitve epidemije to, da bi s tem ustvarili podlago za daljšo veljavnost ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zavedajo pa se, da bo veliko ukrepov še vedno potrebnih tudi ob začetku sproščanja nekaterih dejavnosti, je dodal.

Gantar je komentiral tudi epidemiološke razmere. Trenutno se po njegovih navedbah zagotavlja nujno potrebno oskrbo in so hospitalizirani vsi, ki hospitalizacijo potrebujejo. Dnevno število sprejemov bolnikov s covidom-19 v bolnišnice je še vedno nekoliko večje kot število odpustov, se pa že nekaj dni številke gibljejo okoli 1200, vključno z intenzivno terapijo, je povedal minister.

Ukrepi se poznajo, a ne v zadostni meri

To po njegovih ocenah pomeni, da se poznajo ukrepi, ki so jih sprejeli 26. oktobra. A ne v zadostni meri, da bi to krivuljo prevesilo in bi imeli več odpustov kot sprejemov, je poudaril Gantar, ki pa verjame, da bodo z zadnjimi ukrepi to dosegli in se bodo razmere izboljšale v večji meri. To je potrebno za postopno in varno sproščanje ukrepov, je poudaril.

Rezultati novih ukrepov bi lahko bili po ministrovih ocenah delno vidni že po desetih dneh. Med drugim so se v ponedeljek za 14 dni zaprle vse nenujne dejavnosti, ustavil se je tudi javni potniški promet.

Je pa po ministrovih navedbah dejstvo, da se nekatere druge številke v epidemiji umirjajo. Število okuženih na 100.000 prebivalcev se je približalo 900, pri čemer nas začenjajo sosednje države prehitevati. Slovenija je bila namreč med prvimi, ki nas je doletel močan prvi val epidemije, je spomnil Gantar.