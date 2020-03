Šarec zavrnil očitke o prepočasnih ukrepih: Nikakor ne morete reči, da se nič ne dogaja

Šarec je v odgovoru spomnil, da se je kmalu potem, ko so se v Italiji srečali s prvimi primeri koronavirusa in prvimi smrtnimi žrtvami, sestal sekretariat Sveta za nacionalno varnost, kjer so bili navzoči vsi, "ki kar koli pomenijo v sistemu zaščite in reševanje ter varovanja zdravja". Koordinacijska skupina za obvladovanje nalezljivih bolezni v zdravstvu se po njegovih besedah redno sestaja, predstavniki ministrstva za zdravje so se srečali tudi s predstavniki bolnišnic. "Nikakor torej ne morete reči, da se nič ne dogaja," je dejal.

Zdravniška zbornica Slovenije zavrača očitke nekaterih politikov in drugih posameznikov, da naj bi širila negotovost in strah v zvezi z novim koronavirusom. Ob tem v zbornici obžalujejo, če je zaradi pomanjkljive komunikacije prišlo do napačnega razumevanja njihovega delovanja. Naredili bodo vse, da bi pomagali pri zajezitvi širjenja virusa.

Poslanka SDS Alenka Jeraj je izpostavila vprašanje števila testiranih na okužbo z novim koronavirusom, zakaj se preventivno ne testira tudi zdravih, ki so se vrnili z območij, kjer že imajo virus. "Ali ni za njihovo varnost bolje, da čim prej vedo, če so slučajno bolni, in jih začnejo čim prej zdraviti," je vprašala. Kritična je bila tudi do dejstva, da so v Sloveniji doslej opravili komaj 200 testov na okužbo z virusom.

Odbor DZ za zdravstvo je medtem danes nadaljeval sejo na temo pripravljenosti Slovenije na morebitni izbruh okužb z novim koronavirusom. Poslanci so predstavnice ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) spraševali zelo različne stvari. Od tega, zakaj v Sloveniji tako malo ljudi testiramo na okužbo z novim koronavirusom, pa do tega, zakaj v nekaterih vrtcih otrokom ne dovolijo več imeti s seboj plišastih igrač.

Danes so se ponovno oglasili v zbornici. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so v zbornici ugotavljali, da od pristojnih ni bilo na voljo informacij, ki so jih njihovi člani rabili in so jim zato posredovali številna vprašanja. "Delovanje zdravniške zbornice smo zato usmerili v sprotno zbiranje in posredovanje informacij med našimi člani," so navedli.

Dodali so, da obžalujejo, če je zaradi pomanjkljive komunikacije med ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in zbornico prišlo do napačnega razumevanja njihovega ravnanja. Zdravniki od države pričakujejo predvsem to, da bo poskrbela za dobro centralno vodeno koordinacijo vseh izvajalcev in za zadostno oskrbo z opremo, so poudarili v zbornici.