Še vedno brez potrjenega primera, sume preverjajo na 16 vstopnih točkah

EU je dvignila oceno tveganja za širjenje koronavirusa na visoko. Kaj to pomeni za Slovenijo? "Čeprav ne sme prevladati panika, se bodo razmere verjetno poslabšale," iz Bruslja sporoča evropski komisar Janez Lenarčič. Slovenija za zdaj kljub 255 testiranjem ostaja brez potrjenega primera, bodo pa potencialno okužene odslej testirali v 16 tako ključnih vstopnih točkah, kjer bodo jemali brise.

Oseba, ki ima znake bolezni, torej povišano temperaturo, suh kašelj in oteženo dihanje, in je potovala, naj najprej pokliče osebnega ali dežurnega zdravnika. Ta jo bo nato napotil na eno od 16 vstopnih točk, organiziranih v zdravstvenih domovih in bolnišnicah po Sloveniji z ločenim vhodom do izolacijske sobe ali v za to namenjene zabojnike ali šotore. Špekulacije, da primerov pri nas ni, ker imamo slabe teste, odločno zavračajo Vodja Nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma PostojnaAna Kermavnar Marinšek: "Pacientau namestimo kirurško masko in tudi tisti zdravstveni delavec, ki ga sprejme, si namesti masko. Navodilo je, da ohranjata meter in pol "varnostne" razdalje. Zdravstveni delavec ga potem čez naš koridor napoti oziroma pospremi do izolacijske sobe."

Testiranje je na voljo 24 ur na dan za kateregakoli življenjsko ogroženega bolnika. FOTO: POP TV

Predstojnik šempetrske urgence Erik Sedevčič: "Od torka je poklicalo in se dejansko tudi oglasilo v te šotore 11 oseb. Te osebe so se zadrževale na območjih, ki so epidemiološko ogrožene v Italiji." Bolnikom z lažjimi znaki okužbe zdravnik odvzame bris nosno-žrelnega prostora in lahko izvide počaka doma, tiste s težjim potekom bolezni pa napotijo neposredno na infekcijsko kliniko v Ljubljani. Do tega trenutka so v Sloveniji testirali skupno 255 ljudi. "Vsakršne špekulacije, da primerov pri nas ni zaradi tega, ker bi imeli slabe teste, odločno zavračam in so čisto natolcevanje in dezinformiranje javnosti," pravi Miroslav Petrovec, vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij. Testiranje vseh ljudi z znaki prehlada je iluzorno Slovenija je bila med prvimi evropskimi državami, ki je zagotovila test za odkrivanje novega koronavirusa, od prejšnjega ponedeljka, ko so ustanovili koordinacijsko skupino, pa ima ta tudi popoln pregled nad testiranjem.

Na 16 tako imenovanih ključnih vstopnih točkah po državi po predhodnem dogovoru z zdravnikom odvzamejo bris, v primeru hujših težav pa pacienta pošljejo na Infekcijsko kliniko v Ljubljano. FOTO: POP TV

"Testiranje je na voljo 24 ur na dan za kateregakoli življenjsko ogroženega bolnika, ki bi imel izkazane simptome, ki bi bili kompatibilni z novim koronavirusom," dodaja Petrovec. Na NIJZ pa poudarjajo, da testiranje osebe, ki je zgolj pripotovala iz Italije in je zdrava, to pomeni ne kašlja, ne kiha, ni smiselna. Tudi testiranje vseh ljudi z znaki prehlada je iluzorno in tega ne počne nobena država, pravijo strokovnjaki, ki sicer dopuščajo možnost, da je nekdo v Sloveniji okužen z novim koronavirusom, pa tega ne ve. "Možno je seveda da je virus med nami, vendar tudi če je, so očitno znaki tako blagi, da ne povzroča težav,"je jasna Nina Pirnatz NIJZ. 'Čeprav ne sme prevladati panika, se bo situacija verjetno še poslabšala' Vse države se morajo pripraviti, opozarja evropski komisar Janez Lenarčič, ki je postal član posebne ekipe za odzivanje na novi koronavirus, ki jo je ustanovila Evropska komisija.

Slovenija je bila med prvimi evropskimi državami, ki je zagotovila test za odkrivanje novega koronavirusa. FOTO: POP TV