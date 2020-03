Preventivni ukrepi v šolah: 'Panika ne pomaga prav nikomur'

Novi kužni virus je močno zarezal tudi v običajen potek življenja na fakultetah, v vrtcih in šolah. Novosti so učenci večinoma sprejeli odprtih rok, a brez enotnega vodstva šol in tehtnega premisleka učiteljev bi lahko bilo drugače.

"Kjer je dodatna skrb posvečena vsem tistim točkam, ki so najbolj frekventne glede dotikov, kljuke, stikala, stopniščne ograje in podobno," dodaja ravnatelj.

Poleg pouka so na dnevnem redu tudi številni preventivni ukrepi. Na Osnovni šoli Janka Modra so jih pričeli uvajati že sredi januarja, v času epidemije gripe, ko so v vsak razred namestili prenosne razkuževalnike rok. Prav tako pa v šoli velja poostren režim čiščenja.

Največ vprašanj, naslovljenih na šole, je povezanih z izmenjavami učencev in ekskurzijami v tujino. "Ker so primeri, da so na pritiske staršev šole odpovedovale šole v naravi na področju Slovenije, Bohinj in še kje, to je pa pravzaprav ena velika škoda in samo povečevanje panike,"še pravi Pečan.

Pečan: Zdaj ni čas za kazanje s prstom

Marjan Gorjup, ravnatelj Osnovne šole Prežihov Voranc:"Nekaj staršev je tako kot v vsaki javnosti tudi bolj ogroženih, so recimo srčni bolniki, starejši ljudje itn. In je seveda upravičen strah, če otrok dobi okužbo v šoli, da je ne prinese domov."

A zdaj ni čas za kazanje s prstom, zato šole starše pozivajo, da otroke zadržijo doma že ob vsakem znaku obolenja dihal. V praksi pa so izkušnje s starši zelo različne.

Ravnatelj Pečan še pravi: "Obračajo se na šole, nekateri na pravilen, artikuliran način, z vprašanji, drugi pa, kot je bil to npr. primer v Logatcu, pa s popolnoma neutemeljenimi grožnjami. So bili nekateri otroci stigmatizirani, da so jih drugi otroci začeli izločati iz družbe in to seveda absolutno ni ustrezno." A takšni primeri so bolj izjema kot pravilo.

Če Planice ne bo, smučarski zvezi grozi propad

Zaradi novega koronavirusa so na udaru tudi množične prireditve, kulturne in športne - tudi tiste na prostem, ki prav v tem času vsako leto v Slovenijo privabijo večdesettisoč glave množice iz vse Evrope.

Pokalu Vitranc, ki bo prihodnji vikend v Kranjski gori gostil karavano alpskih smučarjev, so sicer Ministrstvo za zdravje, NIJZ in Mednarodna smučarska zveza, prižgali zeleno luč. Seveda bodo tam veljali posebni varnostni in zdravstveni ukrepi. Pod vprašajem pa je smučarski spektakel v dolini pod Poncami. Če organizatorji na ogled finalne tekme svetovnega pokala v poletih v normalnih okoliščinah privabijo tudi 80.000 ljudi na dan, si letos želijo samo eno - da bi Planico sploh lahko izvedli. V nasprotnem primeru naši smučarski zvezi grozi celo propad.