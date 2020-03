V Metliki šol in vrtcev za zdaj ne bodo zapirali

Danes ob 17. uri bodo premier Šarec in minister Šabeder, ki opravljata tekoče posle, ter direktorica NIJZ Nina Pirnat ter poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan , predstavili najnovejše informacije in aktualno stanje na novinarski konferenci.

Test gospe, ki je delala v vrtcu Metlika, negativen. Zapiranja šol in vrtec za zdaj še ne bo

Na spletni strani vrtca Metlika pa so danes objavili obvestilo, da je bila v stiku z enim izmed obolelih tudi gospa, ki v vrtcu opravlja ure individualnega dela z otroki. Ob tem poudarjajo, da je bila gospa že testirana ter da ni okužena z novim koronavirusom."Uradno je potrjeno, da je test negativen in ni nobenega razloga za preplah," so zapisali. O tem so že obvestili tudi starše otrok.

Iz ministrstva za izobraževanje pa so prejeli obvestilo, da"v Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov".

Na občini Metlika razmere spremljajo, po besedah župana Darka Zevnika za zdaj novih potrjenih okužb ni, navaja STA. V celotnem območje Metlike in okolice sicer odsvetujejo vsakršno druženje ljudi, tudi zasebna praznovanja. Posebni ukrepi veljajo za Dom za ostarele, v katerem je delal okuženi zdravnik, ZD Metlika ostaja zaprt.