Koronavirus in negotova prihodnost

Negotovost je ključna beseda, ki jo je novi koronavirus naplavil na površje v trenutni globalni krizi. Občuti jo prav vsak posameznik, ki se sprašuje, kdaj bo spet vse po starem? Govorimo lahko tudi o epistemološki negotovosti, saj gre za negotovost glede dejstev in znanosti nasploh, ko govorimo o koronavirusu ter posledični globoki krizi, ki jo povzroča. Kriza, ki je danes zdravstvena, bo jutri gospodarska, a nato spet zdravstveno-gospodarska?

Ob naslednji jesenski ohladitvi vremena in času sezonskih grip bomo zopet v negotovosti pričakovali nove, ostrejše ukrepe za zajezitev najverjetnejšega naslednjega vala epidemije, a takrat bomo bolj pripravljeni, saj se lahko iz preteklih dogodkov veliko naučimo. Negotovost, četudi je v Sloveniji takrat še nismo čutili, nas je zadela že decembra 2019, ko so v kitajskem Vuhanu odkrili prve človeške okužbe s covidom-19. Podrobnosti prvih človeških okužb še vedno niso znane in jih bo najverjetneje moč pojasniti šele skozi lečo retrospektive. Poleg tega tudi učinkovitega cepiva še ni videti na obzorju, saj virus intenzivno mutira, na globalni ravni pa kroži več njegovih sevov. Dokler znanost ne bo dala jasnih odgovorov, se bomo morali zadovoljiti s številnimi teorijami zarote, ki se prikladno ponujajo v tako imenovanem obdobju postresnice. Pri tem velja izpostaviti tiste najbolj absurdne, kot so klasična zarota globalne elite, kitajske ali ameriške vlade, kakor tudi tiste novodobniške, a že precej obrabljene, kot je na primer 5G. V tem kontekstu ne gre izpustiti niti"skorajšnje hitre rešitve po ameriško",in sicer v obliki vbrizgavanja razkužila, ki so jo določeni kavbojci sicer preizkusili, a žal neuspešno. Nauk 21. stoletja je jasen, in sicer, kjer znanstveniki zaradi jasno predpisanih metodoloških okvirov znanstvenega raziskovanja še ne poznajo vseh odgovorov, jih kar hitro zamenjajo samooklicani poznavalci, ki jadrajo na strahu pred neznanim in širijo teorije zarote.

Domen Kos. FOTO: osebni arhiv

Našo majhno podalpsko deželico novi koronavirus kljub neposredni bližini z zelo prizadeto Italijo, kjer so se s prvimi primeri soočili konec januarja 2020, še dolgo ni zadel. Na trenutke smo se lahko ob spremljanju medijev že zares zaskrbljeno spraševali, kaj delamo narobe? A vendarle je 4. marca 2020 končno zadelo tudi nas. Nadalje pa smo 12. marca zaradi naraščanja števila okužb razglasili epidemijo, dan zatem dobili novo vlado, kmalu pa tudi vse ukrepe za zajezitev novega virusa. Pri tem nismo menjavali strategij boja proti koronavirusu, kot to velja za Veliko Britanijo ali ZDA, temveč se je slovenska politika odločila za varno stran politične ceste in prioritizirala varnost ljudi, sekundarno pa z zakoni delno blažila posledice za kapital (ob pripravi novega ZUJF-a). Sprva je delovalo, da bo boja hitro konec, ljudje so zadihali od vsakodnevnega potrošniškega norenja, potovanj, družine so bile zopet več skupaj, lepo vreme pa je na trenutke dajalo občutek dopustovanja in pobeg od nove koronavirus realnosti. Zares nove so bile le maske, ki pa jih tako ali tako ni bilo dovolj. A vsega lepega je bilo hitro konec, ko smo ugotovili, da pravih rešitev še kmalu ne bo na spregled, saj smo skrbeli predvsem za vzdržnost zdravstvenega sistema pred potencialnim kolapsom ob napovedi množičnih obolenj in smrti. Začele so se prve (a ne množične) smrti, številna odpuščanja, ločitve, nelikvidnost in stečaji podjetij, ugasnile so celotne industrije, ukrepi pa so se kot zanka vsak dan tesneje oklepali naših vratov oz. občin. Začela se je slovenska različica negotovosti, kot ogenj podpihnjena s strahom za javno zdravje, polariziranostjo slovenskega političnega prostora, najrazličnejšimi fiaski pri javnem naročanju zaščitne opreme, kolesarskimi protesti in globalnimi teorijami zarote, ki so se množično širile po družbenih omrežjih, saj so bile gostilniške debate zaradi ukrepov nemogoče. Napetost se je stopnjevala praktično vsak dan, ko smo vedno znova čakali poročila o novih okužbah, namesto pričakovanega sproščanja ukrepov pa smo bili priča zategovanju in podaljševanju. A nato se je zgodil preboj sproščanja ukrepov, nemški preboj, ki smo mu – kot že večkrat do sedaj – hitro sledili tudi v Sloveniji.

