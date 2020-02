Infektolog: Nevarnost hitrega širjenja virusa smo podcenjevali

Da so tudi strokovnjaki podcenjevali nevarnost hitrega širjenja novega virusa, priznava infektolog Andrej Trampuž, ki dela v Nemčiji, kjer so potrdili že deset primerov okužbe. To je izredno nalezljiva bolezen, k sreči pa ni tako smrtonosna, kot je bil denimo sars, pravi. V Evropi velikega širjenja bolezni ne pričakuje, ga pa skrbi za Kitajsko in druge revne države, ki širjenja ne bodo mogle zajeziti.

Tudi v težkih časih se lahko pišejo dobre zgodbe. Mlada Kitajka, okužena z novim koronavirusom, je s pomočjo carskega reza rodila zdravo deklico. Novorojenko so večkrat testirali, vsi testi so negativni, kljub temu pa ostaja na opazovanju. 14 dni je potrebnih, da se z gotovostjo prepričajo, da oseba ni zbolela za novim koronavirusom. "Na žalost so bolniki kužni, še preden imajo simptome, tako da zgolj merjenje telesne temperature ne uspe preprečiti hitrega širjenja," pojasnjuje infektolog Andrej Trampuž. Strokovnjaki so podcenjevali hitro širjenje virusa. FOTO: Dreamstime Zato vse več držav, tudi Nemčija, kjer dela Trampuž, ljudi, ki so bili v stiku z obolelimi ali so prišli iz Kitajske, pošljejo direktno v karantene. "Danes je prvi dan v karanteni. Rekli so nam, da moramo, če gremo v skupne prostore, nositi masko, v svoji sobi pa jo lahko snamemo," na posnetku opisuje Britanec Kharn Lambert, ki je v karanteni pristal po vrnitvi iz Vuhana. "Te maske ne ščitijo zdravih ljudi, zmanjšujejo pa verjetnost, da se virus iz obolelih širi naprej," pa opozarja Trampuž. Nevarnost hitrega širjenja smo podcenjevali, priznava, in meni, da je Kitajska prepozno reagirala. "Iz sedanje epidemije se lahko veliko naučimo. Predvsem to, da se moramo bolje pripraviti, že pri prvih primerih prekiniti potovanja, bolnike izolirati, izpostavljene bolnike pa dati v karanteno." "Če ne bi bilo prizadevanj Kitajske, bi bilo število primerov izven te države veliko višje," pa miri generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacijeTedros Adhanom Ghebreyesus. Kljub temu, da je razglasil izredne razmere zaradi koronavirusa in meni, da svet ni pripravljen na globalno pandemijo, pa Kitajski ne očita zapoznele reakcije.