Koronavirus: kaj morate vedeti in kako ravnati?

Izjemno strogi ukrepi so po prepričanju imunologov, epidemiologov in vlade nujni, če želimo preprečiti še hitrejše širjenje okužb, saj vemo, da na vsakega bolnika, ki ima okužbo s koronavirusom zbolijo še dva in pol do tri in pol dodatni ljudje.

Koronavirus (SARS-CoV-2) se med ljudmi prenaša kapljično, s tesnejšim stikom z bolnikom na razdalji od metra in pol do dva. Okužiti se je mogoče tudi z dotikom onesnaženih površin, če se ljudje dotaknejo še svojega nosu, ust in oči. Redno čistite površine, zadostujejo čistila, ki jih imate doma.

Če zbolite, ne širite okužbe z novim koronavirusom in dosledno upoštevate navodila. Ostanite doma, v samoizolaciji. Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi, prezračujte prostore za pet do deset minut večkrat dnevno, večino časa preživite v drugi sobi stran od ostalih družinskih članov. Perilo operite ločeno od perila ostalih družinskih članov z običajnim pralnim praškom na vsaj 60⁰C.

Umivanje rok z milom in toplo vodo vsaj pol minute je prvi pomemben korak za zaščito, ob tem rok ne smemo pozabiti temeljito sprati in jih dobro osušiti.

Roke si razkužujte dosledno z razkužilom, ki ima najmanj 60-odstotno vsebnost etanola, če nimate v bližini tople tekoče vode in mila, saj se tako lahko zaščitimo pred okužbo, zlasti ko smo na javnih krajih - v trgovinah, lekarnah, bankah, na bankomatih, avtobusih, vlakih, ko se dotikamo okuženih predmetov, površin na katerih naj bi koronavirus preživel od nekaj ur do nekdaj dni. Pomembno pa je dejstvo, da na vidno umazanih rokah razkužilo ne deluje, treba si jih je prej temeljito umiti s toplo vodo in milom. Sredstva za razkuževanje površin niso primerna za razkuževanje kože.

Nepravilna uporaba mask lahko povzroči nadaljnje širjenje virusa, zato uporaba ni priporočljiva kot zaščita pred koronavirusom. Maske so smiselne v zdravstvenih ustanovah, kjer zaposleni vedo, kdaj so potrebne, kako jih namestiti, nositi, sneti in odstraniti. Kljub temu so bile maske v tem obdobju že večkrat razprodane.

Odpoved operacij, pregledov, preventivnih programov

Od 16. marca so v vseh bolnišnicah odpovedani tudi vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen tistih stopnje nujno in zelo hitro. Ne bodo pa odpovedali onkoloških storitev in obravnave nosečnic. V presejalnih programih Zora, Dora in Svit bodo zaključili vse terapevtske posege, ki so nujni, preventivne bodo ustavili.

Zaprti vrtci, šole, kako z varstvom otrok?

Za 14 dni, do 30. marca, so zaprti vrtci in šole, gre za ukrep, ki bo s seboj prinesel številne posledice, zadeva pa 300.000 ljudi. Dovoljene bodo izjeme za varovanje otrok tistih staršev, ki bodo nujno potrebovali varstvo zaradi narave svojega dela, kar dokažejo s pisno izjavo delodajalca, da resnično opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Gre za zdravstvene delavce, zaposlene v civilni zaščiti, vojski in policiji in drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Otrok, ki se lahko vključi v nujno varstvo, mora biti zdrav in ne sme kazati znakov okužbe.

Strokovnjaki odločno odsvetujejo, da otroke v varstvo pošiljate starim staršem oziroma starejšim od 65 let s kroničnimi boleznimi, saj spadajo v rizično skupino obolelih s koronavirusom in je bolezen lahko zanje usodna.

Za čas, ko bo vrtec zaprt, so starši oproščeni plačila vrtca, kar velja tudi za tiste starše, ki bodo koristili nujno varstvo. Starši, ki bodo morali ostati doma, so upravičeni do 50-odstotnega nadomestila plače.

Čakanje na delo doma

Vlada je sprejela Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ob širjenju koronavirusa predvideva subvencioniranje čakanja na delo doma in v določenih primerih karantene.