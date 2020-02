Koronavirus: medicinske maske neučinkovite, panika odveč

Potem ko se je koronavirus pojavil tudi v naši bližini , v Italiji, na ministrstvu za zdravje mirijo, da časa za preplah in paniko še ni, kljub temu pa moramo ostati skrajno previdni. Ker gre za nov virus, natančne informacije o poteku same bolezni še niso znane, glede na dosedanje podatke, pa bolezen pri približno 80 odstotkih bolnih poteka v lažji obliki. Težjo obliko bolezni so zaznali pri starejših, ki so imeli tudi druge kronične bolezni, med njimi bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen. Ker je o bolezni še vedno bolj malo znanega, tudi inkubacijska doba še ni natančno znana, saj so sprva domnevali, da je ta 14 dni, zdaj predvidevajo, da je daljša. Bolezen se sicer kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico.

Za preprečevanje okužbe z novim virusom je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati preventivne ukrepe. Najpomembneje je, da se izogibamo tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Prav tako se ne smemo dotikati oči, nosu in ust in upoštevati moramo higieno kašlja, kar pomeni, da kašljamo v zgornji del rokava ali v papirnati robček, ki ga po vsaki uporabi odvržemo v koš za smeti. Izogibamo se zaprtih prostorov in poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. Redno si umivamo roke z milom in vodo, če slednja nista dostopna, pa uporabimo namensko razkužilo za roke.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da zaenkrat splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna, celo odsvetujejo jih. Po določenem relativno kratkem času se namreč premočijo, zato bi jih bilo treba nenehno menjati. Z menjavo pa onesnažimo roke in viruse, če smo okuženi, prenesemo v okolico. Poleg tega maske ovirajo tudi dihanje. A kljub temu, da zaščitne maske pred koronavirusom ne ščitijo, so v naših lekarnah in zdravstveno specializiranih trgovinah že davno pošle.

Namesto uporabe (ne)učinkovitih mask, na NIJZ vsem, ki so se vrnili z območij, kjer je prisotnost koronavirusa potrjena, svetujejo, naj se samoizolirajo in opazujejo. Če opazijo znake, ki so značilni za nov virus, naj pokličejo osebnega zdravnika in se posvetujejo o nadaljnjih korakih. Če vam okužbo potrdijo, vendar ne potrebujete zdravljenja v bolnišnici, upoštevajte navodila zdravnika in epidemiologa. Zdravljenje okužbe z novim koronavirusom namreč poteka simptomatsko, tako si zvišano telesno temperaturo lahko znižujete z zdravili, zaužiti morate dovolj tekočine in počivati.