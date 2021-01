Na Otok le z negativnim izvidom testa, Avstralija ostaja zaprta za turiste

Britanska vlada je zaprla tudi vse t. i. potovalne koridorje, ki so potnikom iz določenih držav omogočali vstop brez obvezne karantene. Zaprti bodo najmanj do 15. februarja.

Ne glede na to, ali pridejo z ladjo, vlakom ali letalom, morajo vsi potniki ob prihodu na Otok pokazati negativen izvid testa na novi koronavirus. Opraviti ga morajo največ 72 ur pred potovanjem. Če ga nimajo, jim grozi globa v višini do 500 britanskih funtov (okoli 560 evrov), poroča britanski BBC.

V potovalni industriji so izrazili razumevanje za zaprtje koridorjev, vendar so posvarili, da bo to še poglobilo krizo, v kateri se je znašel ta gospodarski sektor. Britanska vlada je napovedala finančno pomoč, namenjeno letališčem v Angliji.

Na Otoku se medtem nadaljuje cepljenje proti covidu-19. Doslej so cepili 3,8 milijona ljudi, kar je več, kot so potrdili okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so jih 3,4 milijona.

Od danes se lahko cepijo tudi starejši od 70 let in pa tisti, pri katerih obstaja zelo veliko tveganje, da zbolijo za hudo obliko covida-19.

Avstralske meje bodo letos verjetno ostale zaprte za turiste

Meje Avstralije bodo zaradi pandemije covida-19 letos kljub cepljenju proti tej bolezni verjetno ostale zaprte za turiste, je danes ocenil glavni svetovalec za odziv države na novi koronavirus Brendan Murphy.

"Mislim, da bodo večino letošnjega leta veljale precejšnje omejitve na mejah," je Murphy dejal za radiotelevizijo ABC.

"Četudi bi cepili velik delež prebivalstva, nismo prepričani, da bi to preprečilo prenos okužb," je dodal. Napovedal je še, da bo obvezna karantena za vstop v Avstralijo najverjetneje veljala še nekaj časa.

Meje Avstralije so za turiste večinoma zaprte od marca lani, da bi zajezili pandemijo covida-19. Vsak teden lahko sicer v državo vstopi omejeno število avstralskih državljanov in njihovih družinskih članov. Zaradi tega je v tujini obtičalo več deset tisoč Avstralcev, tisti, ki se vrnejo, pa morajo v obvezno karanteno v hotel za 14 dni.

V Avstraliji se cepljenje proti covidu-19 še ni začelo. Zagotovila si je že cepivi Pfizerja in BioNTecha ter AstraZenece in oxfordske univerze, a še čaka na odobritev pristojnih oblasti. Pričakovati je, da se bo množično cepljenje začelo konec februarja.

Hrvaški šolarji so se vrnili v šolske klopi

Kot poročaIndex.hr, so se danes po koncu počitnic v šolske klopi vrnili šolarji na Hrvaškem. Tam so danes neuradno ob 2000 testiranjih potrdili manj kot 200 okužb z novim koronavirusom.

V Amsterdamu več tisoč ljudi protestiralo proti omejitvam zaradi pandemije

V Amsterdamu se je v nedeljo zbralo več tisoč ljudi, ki so na nedovoljenih demonstracijah protestirali proti ustavitvi javnega življenja zaradi pandemije covida-19. Policija je protestnike razgnala z vodnimi topovi.