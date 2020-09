Policisti, ki so bili med delom v stiku z okuženim, normalno na delo, brez testa ali karantene

Slovenija poskuša zajeziti širjenje novega koronavirusa, testiramo vse več ljudi, po vsej državi veljajo zaščitni ukrepi. Nošenje zaščitne maske in razkuževanje rok je postalo že nekaj povsem običajnega. A medtem ko mora vse več učencev v karanteno, ker je bila okužba potrjena v njihovem razredu, so pravila za policiste očitno drugačna, opozarja Jure Ocepek z OPS Postojna. Več policistom, ki so bili med delom v stiku z okuženo osebo, namreč niso odredili karantene, niti jih niso testirali. Na NIJZ pravijo, da za to niso bili izpolnjeni pogoji.

Število dnevnih primerov okužb, pa tudi dnevnega števila testiranj, v zadnjih dneh dosega rekorde. Epidemiologi za tesne stike pišejo karantenske odločbe, številni Slovenci so morali zaradi uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam predčasno prekiniti svoje dopuste ali oditi v 14-dnevno karanteno. Iz dneva v dan se povečuje število šolskih razredov, ki so se prav tako znašli v karanteni, potem ko so potrdili okužbo pri enem od učencev. A stroga pravila za zaščito in preprečevanje širjenja virusa očitno ne veljajo povsod enako. Več koprskih policistov je 2. septembra v večernih urah v čezmejnem sodelovanju prijelo tihotapca migrantov, sicer državljana Španije, ki je prevažal 16 prebežnikov. Aretirali so ga po 60 kilometrih zasledovanja, pri pridržanju pa so bili z njim v tesnem stiku, pove Jure Ocepekz Območnega policijskega sindikata Postojna. "Morali so ga prijeti, dvigniti, nadeti lisice, kar pomeni, da so bili precej blizu njega oziroma v tesnem stiku." Tihotapec je očitno že ob prijetju kazal določene znake okužbe, saj so policistom (bilo naj bi jih vsaj pet) zatem naročili, naj en dan ostanejo doma. In res – pozneje se je izkazalo, da je bil ta na testiranju pozitiven na koronavirus. O tem je policijska postaja obvestila vpletene policiste, poklicali so tudi na NIJZ za nadaljnja navodila. Pri tem je treba poudariti, da policisti v času intervencije niso nosili zaščitnih mask, imeli pa so rokavice.

icon-expand Policisti se sprašujejo, ali za njih veljajo drugačna pravila zaščite. FOTO: Shutterstock

S policisti je nato stik vzpostavila epidemiologinja, jim zastavila nekaj vprašanj (med drugim, ali so nosili zaščitne maske) – a karantena za policiste ni bila odrejena, prav tako jih (vse do danes) niso poslali na testiranje. Epidemiologinja je namreč presodila, da policisti niso bili v rizičnem stiku. Doma so bili torej le en dan, ko jih je policijska uprava sama umaknila z dela, nato pa so se vrnili v službo. "Sprašujemo se, kako stroka določi, kdo mora na testiranje in kdo ne. Ker so bili policisti z okuženim v tesnem stiku, pa jim ni bilo treba na testiranje, niti jim ni bila odrejena karantena. Prav tako jih niso odstranili z delovnih mest, kjer so bili v stiku z drugimi policisti," pravi Ocepek. "Medtem dajo v karanteno celotni razred, če se pojavi okužba. Policisti pa smo očitno nekakšni supermani, na katere virus ne vpliva." Dodaja, da so predlagali, da bi policisti doma ostali vsaj tri ali štiri dni, nato pa bi se jih testiralo na koronavirus. Nato bi se vrnili na delo, če bi bil test negativen. A predlog ni bil upoštevan. Da se policistov, čeprav so bili v stiku s pozitivno osebo, ne testira, niti se jim ne odredi karantene, je po njegovih besedah postala praksa. Sprašujejo se, zakaj za policiste veljajo drugačni standardi:"Tudi mi imamo družine, svojce."

Podobna zgodba je tudi v Centru za tujce. Tu so potrdili več okužb z novim koronavirusom med oskrbovanci centra, ti so zdaj v izolaciji. A neuradno je bilo tudi tu v stiku z okuženimi več policistov v centru. Tudi za njih naj ne bi bila odrejena karantena, prav tako niso bili testirani, temveč popolnoma običajno nadaljujejo opravljanje svojih delovnih zadolžitev. Za več informacij smo se obrnili tudi na Center za tujce. Odgovore še čakamo. NIJZ: Kriteriji za odredbo karantene niso bili izpolnjeni Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so nam odgovorili, da je epidemiologinja po prejetju informacije, da so bili policisti v stiku z osebo, pozitivno na novi koronavirus, stopila v stik z vsemi navedenimi osebami in z njimi opravila epidemiološko preiskavo. "Glede na informacije in podatke, ki jih je epidemiologinja prejela od omenjenih policistov, je ocenila, da glede na epidemiološke kriterije ni šlo za visoko rizičen stik."

O visoko rizičnem stiku govorimo v naslednjih primerih: – Neposredni stik (face-to-face) na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 minut – Drugi fizični stik ali stik z izločki (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov) – Bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 minut (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi ...) – Druženje (skupna malica, druženje pri isti mizi) – Potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra – Uporaba zaščitne opreme in higiena rok v skladu z navodili