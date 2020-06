Koronavirus: sproščanje ukrepov v zobozdravstvu – kaj morate vedeti?

Zakaj so torej zobozdravstvene ordinacije zaprte? Med pandemijo koronavirusa same zdravstvene ustanove in njihovi higienski standardi ne predstavljajo velike težave, temveč jo predstavlja predvsem število pacientov, ki se običajno zadržuje v prostorih, kot so čakalnice. V praksi se nikoli ne ve, kdo je gostitelj in kdo ne. Pri asimptomatskih pacientih so zobozdravniki ali zobozdravstveni tehniki tisti, ki so na prvi obrambni črti. Ne gre torej le za varnost ljudi, ki čakajo na zdravljenje, ampak tudi za varnost zdravstvenega osebja.

Najprej je treba poudariti, da mora biti moderna zobozdravstvena ordinacija vzor na področju izvajanja higiene za doseganje sterilnosti. Smernice sanitarne in epidemiološke službe na tem področju so že leta zelo stroge. Če želite imeti ordinacijo, ste zakonsko obvezani, da uporabljate orodja za enkratno uporabo ali orodja, ki ste jih temeljito razkužili in sterilizirali v avtoklavu. Zakaj? Ker lahko patogeni zlahka prodrejo v organizem skozi ustno votlino. Ko boste kot običajno obiskali zobozdravnika, ko bo konec epidemije in se bo življenje vrnilo v ustaljene tirnice, vam ne bo več treba skrbeti glede tega.

Domača zdravila za zobobol

Zobobol je za prav vsakogar nadležno stanje, vendar bi se morali v trenutni situaciji najprej iskreno vprašati, ali gre pri zobobolu bolj za neugodje ali za resnično bolečino, ki bi jo morali obravnavati kot nujni primer. To je zagotovo občutljiva in relativna zadeva, vendar je treba med epidemijo nekatere težave odriniti na stran. Podobno kot pri standardih in stopnjah preverjanja, ki smo jih uporabljali do zdaj. V večini primerov lahko sami, vsaj začasno, ublažimo bolečino. Najpogostejši vzroki za zobobol so bolezni ustne votline, vendar tudi običajno zanemarjanje higiene. Večina ljudi zamenjuje neugodje, ki ga povzročajo npr. afte, z dejansko težavo z zobmi. Preden se odločite za strožje in bolj prefinjene ukrepe, najprej obvezno izvajajte redno umivanje in nitkanje zob ter spiranje ustne votline. To ni ključni preventivni ukrep samo v teh težkih časih, s katerimi se trenutno soočamo, temveč tudi kasneje, ko bodo vse zobozdravstvene ordinacije spet odprte in pripravljene na nas.

- analgetiki

V lekarni lahko kupite številne izdelke brez recepta, ki pomagajo ublažiti bolečino. Teh izdelkov ni priporočljivo uporabljati dolgoročno, saj imajo neželene učinke na jetra, lahko pa začasno izboljšajo kakovost življenja in udobje ter za nekaj časa odpravijo bolečino.

- olje iz nageljnovih žbic, baldrijanove kapljice

Nageljnove žbice se v zobozdravstvu uporabljajo za pridobivanje npr. evgenola. Pripravljen je iz olja iz nageljnovih žbic in se uporablja za razkuževanje koreninskih kanalov in zobnih lukenj. Evgenol je tudi ena od sestavin pripravkov, ki se uporabljajo v primeru zastrupitve zobne pulpe. Dokazano je, da olje iz nageljnovih žbic nevtralizira učinke mnogih bakterij, ki povzročajo zobno gnilobo in periodontalne bolezni. Če imate luknjo v zobu ali neopredeljeno težavo v ustni votlini, navlažite zobni tampon z oljem iz nageljnovih žbic in ga uporabite kot začasni obkladek. Baldrijanove kapljice imajo podoben učinek. Postopek uporabe je enak. Ta rešitev ne more nadomestiti dejanskega obiska pri zobozdravniku, vendar lahko začasno pomaga ublažiti bolečino in neugodje ter tudi zaceliti krvavitve ali vnetja.

- ustna vodica

Eno od domačih zdravil je tudi ustna vodica. Nekatere tekočine so narejene na zeliščni osnovi, vendar je priporočljivo izbrati tiste, ki so bile strokovno zasnovane, da imajo protibakterijski in antiseptični učinek. Ena od sestavin, ki imajo takšno delovanje, je cetilpiridinijev klorid, ki ga vsebuje ustna vodica Oral-B Professional.

- temeljito čiščenje bolečega območja

Bakterije se pogosto razmnožujejo v luknji, zato je treba preprečiti kopičenje ostankov hrane v njej. Zobe je treba zelo natančno ščetkati, z zobno nitko očistiti medzobne prostore in ustno votlino sprati z vodico, da odstranite čisto vse ostanke.

- žvečenje na drugi strani

Upoštevajte, da je bolje, da ne dražite predela, ki je že razdražen. Najenostavneje je, da med jedjo uporabite drug del ust. To je pogosto nekaj, kar naredimo naravno. Poudariti pa je treba, da je ta nagonska reakcija tudi pravilna.

Bolezni dlesni – kako jih ublažiti doma?

Težave z dlesnimi so precej pogoste. Mnogi se pritožujejo zaradi vnetja neznanega izvora, ki se pojavi v tem predelu ustne votline, ali zaradi povečane občutljivosti, ki jo spremlja npr. krvavitev, bolečina, oteklina ali močno neugodje med umivanjem zob.

Gingivitis ali vnetje dlesni je zelo širok pojem. Lahko je različno intenzivno in v manj resnih primerih lahko po kratkem času celo spontano izgine. Lahko pa ga spremljata hudo neugodje in močna bolečina, ki traja več dni, kar zmanjša kakovost življenja. Obstaja več pogostih razlogov za to težavo. To so na primer:

- neustrezna higiena ustne votline, preredko umivanje zob, nitkanje in spiranje z ustno vodico,

- premočno pritiskanje z zobno ščetko, ki povzroči poškodbe in posledično vnetja,

- mehanske in toplotne poškodbe, ki jih povzročijo preveliki in preostri delci hrane,

- uporaba slabo prilegajočih se zobnih protez, ki lahko povzroči preobremenitve in posledično vnetja,

- avtoimunske bolezni, ki na primer povzročajo sistemska ali lokalna vnetja,

- zdravljenje z antibiotiki (stranski učinki),

- bulimija ali pogosto bruhanje, pri čemer želodčna kislina poruši običajno ravnovesje pH-vrednosti v ustni votlini,

- pomanjkanje vitaminov, predvsem vitaminov B in C,

- jemanje določenih vrst zdravil, npr. zdravil za krvni tlak (stranski učinki).

Kako ublažiti vnetje dlesni z domačimi zdravili?

- Olje iz nageljnovih žbic, ki je navedeno zgoraj, pomaga ublažiti vnetje dlesni in lahko ustavi krvavitev. Uporabite ga lahko v obliki obkladka, tako kot pri blažitvi težav z zobmi. Če to ni možno, lahko stanje izboljšate tudi s sesanjem nageljnove žbice.

- Aloja ima podobne lastnosti. Lahko pomiri vnetja, vendar v nasprotju z nageljnovimi žbicami ne ustavi krvavitve.

- Dodajanje vitaminov B in C – glede na priporočila na letaku.

- Spiranje z žajbljem ali s kamilico. Pripravite močan prevretek, nato ga ohladite do mlačnega in večkrat dnevno sperite ustno votlino.

- Pripravite lahko tudi tekočino za spiranje iz vodikovega peroksida in sveže vode v razmerju 50 : 50. Ustno votlino temeljito sperite trikrat dnevno in hitro se boste počutili bolje.

- Voda s soljo (čajna žlička na kozarec). Podobno velja za spiranje s to mešanico.