Znanstvenik: 'Delam 16 ur na dan, izgubil sem tri kilograme'. Ampak testov za koronavirus je dovolj

Tako so nam zagotovili tudi naši pristojni. "Trenutno je reagentov za testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 dovolj. Dobavitelji so jih v tem trenutku tudi sposobni tekoče tedensko dobavljati," pravijo pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Njegove izjave, tudi tista, da bi lahko laboratoriji testirali za okoli deset evrov, so te dni odmevale v marsikateri državi. Po Evropi se namreč cene testov precej razlikujejo – od nekaj deset do nekaj sto evrov.

Pri nas se je na zapis odzval dr. Miroslav Petrovec z ljubljanske medicinske fakultete. V odzivu, ki ga je naslovil tudi na Landta, je zapisal, da je trditev, da "končna cena ne bi smela biti več kot 10 evrov – laž – ali pa ne razumete postopkov testiranja". "Verjamem pa, da ste imeli dober namen, ko ste opozorili, da je cena 300 evrov ali 180 frankov neprimerna," je še dodal profesor, ki je ocenil, da bodo naši bralci naš zapis razumeli, kot informacijo, da so slovenski laboratoriji "dobičkarji", ko gre za testiranja sumov na koronavirus.

"Še toliko bolj sem razočaran, ker vaš laboratorij in vas po 25 letih sodelovanja, ko ste nam pomagali tudi z brezplačnimi reagenti, visoko cenim. Ampak morali bi se zavedati, da so takšne izjave škodljive in neresnične, najbrž so vzete iz konteksta, ampak lažnivi mediji, ki iščejo šokantne zgodbe, sklepajo na podlagi napačnih izjav in nesporazumov," je Landtu še sporočil Petrovec. Mimogrede – v prispevku nismo problematizirali cene testiranja pri nas, o njej smo zgolj poročali.

Se je pa seveda postavilo zanimivo vprašanje? Se je Landt v svoji izjavi zmotil, ga je napačno ali nezadostno povzel avtor originalnega teksta, je prišlo do napačnih interpretacij ali česa tretjega ...

Na to vprašanje odgovarja kar Landt sam – z dodatnimi pojasnili. "Test prodajamo za 1,6 evra plus polimerazo za slab evro, skupaj okoli 2,5 evra. Potrebna je še ekstrakcija in seveda popolnoma opremljen laboratorij. Kot sem dejal, bi bilo množično testiranje mogoče ponuditi za ceno pod 10 evrov, vključujoč osebne in laboratorijske stroške. Kot sem pojasnil, pa je individualno testiranje lahko precej dražje. V Nemčiji je povračilo za presejalno testiranje bakterije Chlamydia trachomatis 6,5 evra. To mi pravi, da je testiranje za 10 evrov mogoče. V Nemčiji so pacienti poročali o ceni do 300 evrov za test koronavirusa. To je pretirana cena, in vem, da v Nemčiji (zasebni) laboratoriji dobro služijo s testiranji koronavirusa,"pravi Landt.

Landt je podpornik množičnega testiranja po vzoru Južne Koreje

Tudi v najinem telefonskem pogovoru je Landt dejal, da meni, da njegov izračun za ceno množičnega testiranja, ni napačen – da se je pogovarjal tudi s predstavniki nekaterih laboratorijev, ki so dejali, da je mogoče množično testirati za dvojno ceno materiala – v konkretnem primeru torej za okoli 10 evrov.

Moramo pa biti torej zelo jasni pri razlikovanju med ceno individualnega in množičnega testiranja in zakaj ta razlika nastane. "Če ste v laboratoriju, kjer vsako uro dobite tri, štiri ali deset vzorcev in vsi morajo biti takoj testirani, to pomeni, da morate desetkrat na dan začeti z delom. Lahko pa zberete več vzorcev in jih analizirate naenkrat."

Kar je ceneje, v primeru koronavirusa pa se mu zdi množično testiranje tudi mogoče in smiselno. "Ljudje lahko nekaj ur počakajo v mini-karanteni ali pa se pripeljejo na test na testno postajo, odidejo domov in rezultat dobijo po sms sporočilu," razlaga Landt.

Landt je sicer zagovornik množičnega testiranja po vzoru Južne Koreje, ki je postavila testne postaje, kamor so se ljudje pripeljali z avtomobilom, odvzet jim je bil bris, nato pa so šli domov v samokaranteno in počakali na rezultat.

Južna Koreja je na ta način tudi opravila veliko testov, medtem ko so se oblasti številnih drugih držav znašle pod plazom očitkov, da je testiranj premalo, da so preveč osredotočena le na tiste, ki jasno kažejo znake bolezni.