Turistični delavci zaskrbljeni: 'Gostje enostavno niso prišli in niti ne bodo'

V Postojnski jami, eni izmed najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Sloveniji, so prav tako zaskrbljeni. ''Februarja smo to občutili v največji možni meri, ker gostje enostavno niso prišli in niti ne bodo. Ne moremo pa mimo spoznanja, da je Kitajska velikokrat vmesna postaja za japonske in korejske goste ter goste iz Hongkonga ali Singapurja. To pomeni, da so letošnji seriali nekako že izgubljeni,'' pove Marjan Batagelj , predsednik upravnega odbora Postojnske jame.

In kako izredne razmere v državi z največ prebivalci na svetu vplivajo na svetovno gospodarstvo? Kitajska je za Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo tretje največje gospodarstvo na svetu, provinca Hubej pa je središče za proizvodnjo in pošiljanje delov vozil v svet. Dele iz te province vgrajujejo v milijone vozil po vsem svetu. Nissan, General Motors, Honda, Renault in Peugeot imajo v mestu Vuhan velike proizvodnje kapacitete, ki že od januarja stojijo.

Hyundai je zaradi pomanjkanja delov s Kitajske moral celo ustaviti proizvodnjo v svojih južnokorejskih tovarnah. Nemški Volkswagen ima na Kitajskem okoli 24 proizvodnih obratov, v katerih izdelujejo avtomobile in sestavne dele, kar predstavlja 40 odstotkov celotne svetovne proizvodnje nemškega velikana. BMW, ki je prav tako ustavil proizvodnjo na Kitajskem, pa je danes sporočil, da bodo njihove tri tovarne znova pričele z delom predvidoma 17. februarja. Nemški proizvajalci na Kitajskem skupaj ustvarijo okoli 150 milijard evrov prometa na leto oziroma 600 milijonov evrov na dan.

Kaj pa naše gospodarstvo?

Imamo podjetja, ki delajo za nemške avtomobilske velikane, katerih proizvodnja na Kitajskem stoji. Tudi številne druge gospodarske panoge so na tak ali drugačen način povezane s kitajskim trgom, ki pa za naša podjetja sicer ne predstavlja strateške točke, največ podjetij s Kitajske namreč le dobavlja cenejši material, ki ga kasneje uporabijo v končnih izdelkih. ''Dobra novica za slovenska podjetja je, da so zaloge teh izdelkov vsaj za dva ali tri mesece na voljo, seveda pa v kolikor bi ta epidemija trajala dlje časa in vodila do kasnejše nabave izdelkov, bi to pomenilo težave tudi za naša podjetja,'' pojasnjuje Bojan Ivancz Gospodarske zbornice Slovenije.



Vprašanje je, ali se bodo neaktivnosti širile še naprej po Kitajskih podjetjih, a na zbornici pravijo, da je to zaenkrat problem Kitajske in ne Evrope.''Bolj kot ne so ocene negativne za Kitajsko, medtem ko negativnega učinka za Evropo ne bi smeli čutiti, verjetno pa bi ga v drugem četrtletju, če bi se ta panika oziroma varnostni okrepi podaljšali še za kakšen mesec,''še meni Ivanc.



Vseeno pa so prve spremembe že občutili v sežanskem Vinakrasu, ki svoje proizvode izvaža na Kitajsko.''Dejstvo je, da so nas že kontaktirali kitajski partnerji in situacija je taka, da se prodaja nekako ustavlja in prehajajo na spletno prodajo, ampak za to potrebujejo čas. Nekaj se bo poznalo pri prodaji, sigurno,'' pove direktor Marjan Colja.



Bojan Ivanc podjetnikom svetuje, naj bodo pozorni na spremembe, ki jih koronavirus prinaša gospodarstvu:''Pomembno je, da podjetja pozorno spremljajo razmere in da so v kontaktu s svojimi lokalnimi dobavitelji. Predvsem je tukaj pomembno, da so v stiku z drugimi podjetji, s katerimi sodelujejo v Evropi in da si nekako izmenjujejo svoje izkušnje oziroma novice s tega trga.''