Koronavirus za nosečnice petkrat bolj nevaren, ginekologi svetujejo cepljenje

Najprej so jo z rešilnim avtomobilom odpeljali v mariborski klinični center, nato pa na infekcijsko kliniko v Ljubljani. "Na kisik sem bila priklopljena šest dni. Takoj na začetku so mi rekli, da bi, če se stanje ne bo izboljševalo, sprožli porod - carski rez. S tem je nastalo malo panike, ampak sva zbrali moči in zadihali," še dodaja.

V ljubljanskem kliničnem centru so v času epidemije obravnavali od 700 do 800 nosečnic s covidom-19, 20 med njimi jih je hudo zbolelo. Naša sogovornica, ki želi ostati neimenovana, se je s koronavirusom okužila v 27. tednu nosečnosti. "Na začetku je bil samo kašelj, to je nato trajalo en teden, potem pa se je začelo stopnjevati. Vse težje sem dihala, potem je bilo pa že tako hudo, da nisem mogla niti iz spalnice v kopalnico," nam opiše začetek bolezni.

Ta dvom je pri nas zasejal tudi priznani ginekolog, ki pa je že naslednji dan pojasnil, da je prišlo do napake. Teorija je bila zasnovana na domnevni podobnosti genetskih zapisov za protein koronavirusne bodice S in protein sincitin 1, ki je sestavni del posteljice ploda.

"Njuna podobnost je na zelo zelo majhnem področju, med tem ko protein bodice S generira okoli 30 tisoč baznih parov. To je bila teorija, ki nima nobenih znanstvenih podlag, niti ni mehanizma, niti ni dokazane navzkrižne reakcije," razlaga ginekologinja Marijana Vidmar Šimic. To potrjujejo tudi zanositve pri ženskah, ki so sodelovale v kliničnih študijah cepiv.

Dodaja še, da je bilo pri tistih ženskah, ki so prejele cepivo in pri tistih, ki so bile cepljenje s placebom enaka stopnja zanositve, saj cepivo ne povzroča neplodnosti. Zdravniki tako ženskam, ki načrtujejo nosečnost, tudi tistim, ki so v postopku umetne oploditve, svetujejo cepljenje. Dodajajo: odločitev o cepljenju je seveda svobodna, je pa prav, da imajo ženske o cepljenju prave informacije.