EU nad koronavirus z 232 milijoni evrov. Je šlo pri nas preveč časa za (politično) Twitter debato?

Naraščanje števila okuženih s koronavirusom v Evropi pa tudi vse več smrtnih žrtev, je razlog za zaskrbljenost, priznavajo tudi v Bruslju, kjer so razgrnili nekaj načrtov o tem, kako se nameravajo spopasti z novim koronavirusom. Medtem je pri nas še vedno ogromno vprašanj o tem, kako bomo ravnali v primeru izbruha.

Koronavirus FOTO: AP

Čanice EU so že nekaj časa krepile odziv na potencialen pojav koronavirusa - in dogodki, ki so se odvili konec tedna, so pokazali, da so bile priprave upravičene, je danes v Bruslju zatrdil pristojni komisar Janez Lenarčič. "Epidemija je prizadela že 29 držav, to pomeni, da moramo povečati učinkovitost odziva in skupno delovanje."

Razrez 232-milijonskega proračuja za boj EU proti koronavirusu: 114 milijonov evrov za okrepitev globalne pripravljenosti, 100 milijonov za raziskave, ki bi privedle do cepiva ali terapije, 15 milijonov za partnerske države v Afriki, tri milijone bodo namenili za repatriacijo državljanov EU.

"Gre za globalen izziv, ki terja sodelovanje vseh držav in vseh sektorjev znotraj držav," je poudaril Lenarčič, ki je pohvalil dobro koordiniran odziv italijanskih oblasti. Osnovni izziv je, kako preprečiti širjenje bolezni, po drugi strani pa se moramo vseeno dobro pripraviti na morebiten izbruh, je glede evropske strategije še dejal Lenarčič. Pri tem bo EU pomagala državam članicam. "Več kot 230 milijonov evrov bo namenjenih globalnemu boju proti novemu koronavirusu. Od tega bo šlo 100 milijonov za raziskave in razvoj cepiva ali terapije. To vključuje tudi prispevek farmacevtske industrije v okviru javno-zasebnega partnerstva v višini 45 milijonov evrov,"je še dejal Lenarčič. Precej sredstev bo namenjenih tudi nakupu opreme za osebno zaščito. Komisarka, pristojna za zdravje, Stella Kyriakides, je prav tako poudarila pomen skupnega delovanja. "Hiter razvoj dogodkov konec tedna je pokazal, kako hitro lahko stvari eskalirajo, kako nujno je, da so države pripravljene, če se jim zgodi kaj podobnega." "Italijanske oblasti so pri svojem delovanju učinkovite in transparentne,"je ocenila komisarka. "Gre za situacijo, ki jo moramo jemati resno. Po drugi strani pa se ne smemo vdati paniki in širjenju dezinformacij. Nujna je dobra koordinacija in obveščanje v realnem času,"je še poudarila komisarka. Pozni, nezadostni ukrepi? Nekaj strokovnjakov po Evropi sicer ocenjuje, da odziv italijanskih oblasti ni tako zelo hvale vreden. Pojavilo se je nekaj ocenil, da je bila karantena prepozno vzpostavljena, vse glasnejši pa so tudi pozivi, da bi bilo pametno začasno zapreti meje in ustaviti letalski in železniški promet. Lenarčič je posvaril pred politizacijo boja proti koronavirusu."Ukrepi, ki se uvajajo, morajo biti sprejeti na podlagi kredibilnih ocen tveganja, znanstvenih dokazov, ukrepi morajo biti proporcialni in sprejeti v koordinaciji z drugimi. Delovati moramo skupaj." "Soočamo se s kompleksno situacijo. Državam svetujemo v zvezi z ukrepi. Pomembno pa je, da poudarimo, da WHO zaenkrat še ni predlagala omejitve letalskega prometa ali trgovine,"pa je poudarila Kyriakidesova. Po drugi strani pa se - kot so poudarili v Bruslju, države članice za dodatne ukrepe lahko odločijo same, saj so v njihovi pristojnosti.

Zaščitna maska FOTO: Dreamstime

Slovenija. Preveč Twitter debate?

Vlada je danes sklicala sekretariat Sveta za nacionalno varnost, ki bo razpravljal o pripravljenosti Slovenije na pojav novega koronavirusa. Stroka ocenjuje, da je le še vprašanje časa, kdaj se bo virus pojavil tudi pri nas.