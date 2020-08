Koroša premestili, po trditvah policije ne zaradi kritik Hojsa

Slavko Koroš ne bo več pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije, bo pa še naprej opravljal naloge v vodstvu uprave " na drugem ustreznem delovnem mestu" , so pojasnili na policiji. Ob tem poudarjajo, da "načrtovana premestitev ni povezana z njegovim izražanjem stališč, ki jih je dal kot predsednik Društva kriminalistov Slovenije" .

Na Generalni policijski upravi so danes pojasnili, da je direktor uprave kriminalistične policije v torek opravil redni letni razgovor s Korošem. "V razgovoru je direktor ugotovil, da je Slavko Koroš močno obremenjen z nalogami, ki jih opravlja na področju mednarodnega sodelovanja. Med drugim je zelo aktiven v upravnem odboru agencije Europol, pred mesecem dni pa je bil celo izvoljen za namestnika predsedujočega navedenega odbora. Zaradi številnih tudi novih obveznosti v okviru mednarodnega sodelovanja po mnenju direktorja te naloge težje usklajuje z nalogami delovnega mesta, ki ga zaseda, zato ga je direktor seznanil, da bo predlagal njegovo premestitev," so pojasnili.

Koroš se je nato danes sestal še v. d. generalnega direktorja policije Andrejem Juričem. "Dogovorila sta se, da bomo zaradi izvajanja nalog, ki so povezane z mednarodnim sodelovanjem, tudi v luči bližajočega predsedovanja Svetu EU in vodenja projektov v zvezi z njim na ravni uprave kriminalistične policije, poiskali rešitev, da bo te naloge še naprej opravljal v vodstvu uprave kriminalistične policije na drugem ustreznem delovnem mestu," so navedli.

Ob tem pa poudarili, da načrtovana premestitev ni povezana z njegovim izražanjem stališč, ki jih je dal kot predsednik Društva kriminalistov Slovenije.

Koroš je med drugim za našo televizijo dejal, da ko gre za usmeritve in obvezna navodila ministra, pristojnost ministra ne velja za policijske postopke, katerih usmerjanje je na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, prevzel tožilec. Opozoril je, da je NPU specializirana enota za odkrivanje in preiskovanje najhujših oblik kriminalitete, kjer vse preiskave usmerja državni tožilec.