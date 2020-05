Korošci še en korak bližje začetku gradnje tretje razvojne osi

Za dela na odseku hitre ceste Novo mesto-Osredek na južnem delu tretje razvojne osi pa je bil za oba predvidena sklopa del na zadnjo odločitev Darsa vložen zahtevek za revizijo. Vlagatelja zahtevka za revizijo sta v skupnem nastopu skopska družba Granit AD in sarajevski Euro Asfalt, ki jima z odločitvijo 13. maja letos Dars ni priznal sposobnosti za sodelovanje v obeh razpisanih sklopih. Rok za odločitev o zahtevku za revizijo je osem delovnih dni od prejema popolnega zahtevka, so v zvezi s tem pojasnili na Darsu.

Za dela na lokaciji priključka Gaberke je Dars sposobnost sodelovanja priznal izvajalcem petih od skupno šestih oddanih prijav, izpadel je le Kostmann. V igri ostajajo prijava družb I.CO.P, CVP, Nivo eko in Prohaus, prijava Strabaga, prijava družbe Garnol, ki jo je ta oddala skupaj s podjetjema Markomark Nival in Hering, prijava Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe ter prijava družb Kolektor CPG, novomeške CGP in celjskega Voca.

" To pomeni, da bo lahko naročnik del, Dars, že v prihodnjem tednu nadaljeval z drugo fazo omejenega postopka, v kateri bo ponudnike, katerim je bila priznana sposobnost za sodelovanje, povabil k oddaji ponudb, " so navedli na Darsu. Po prejemu in pregledu ponudb bo Dars izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za izvedbo del. " Če ne bo pritožb po izboru ponudnika, bi predvidoma v septembru, ko bi z njim sklenili pogodbo, že stekla dela ," so še napovedali pri Darsu.

Danes se je okoljski minister Andrej Vizjaksestal z predstavnikoma Mladinske iniciative za 3. razvojno os, Aljažem Verhovnikomin Andrejem Grobelnikom. Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) so v okviru protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. Eden izmed teh ukrepov je tudi ta, da se lahko prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba čakati na pravnomočnost. Minister je ob tem izrazil željo, da se tretja razvojna os prične čim prej graditi po fazah v skladu s pridobljenimi dokončnimi gradbenimi dovoljenji.

Predlog iniciative je bil, da se postopki gradnje večje infrastrukture izvajajo tako, da se v prvi fazi, ko poteka umeščanje objektov v prostor, v postopek lahko vključuje širša zainteresirana javnost, ki poda predloge, do katerih se mora stroka in načrtovalec infrastrukture opredeliti. V naslednjih, izvedbenih fazah, kot so npr. odkupi nepremičnin, projektiranje, gradbeno dovoljenje, pa predlagajo, da se v postopek lahko vključujejo samo tiste stranke, ki so neposredno vključene v gradnjo oziroma so neposredno prizadete. Tudi oni so poudarili upoštevanje najvišjih strokovnih standardov varovanja okolja ob razumevanju, kako pomembna je gradnja infrastrukture za decentralizacijo.

Georgi Bangiev, direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP, pa je z namenom jasnejše predstavitve učinkovanja ukrepov za učinkovitejše gradnje predstavil shemo, iz katere izhaja, da so na primer javnosti, civilne iniciative in lastniki še vedno vključeni. Postopki namreč ostajajo nespremenjeni oziroma takšni kot so bili doslej. Kot je v izjavi poudaril minister mag. Vizjak, je še vedno "vsak posameznik v fazi postopka poklican, da poda svoje mnenje."