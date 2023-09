Solidarnost, sočutje, enotnost in vračanje nasmehov na obraze. To je še posebej čutiti na Ravnah na Koroškem, ki so jih avgustovske poplave prav tako močno prizadele. Za pomoč žrtvam poplav so tam organizirali dobrodelni dan, že od dopoldneva naprej s kuhinjo za vse okuse in drugimi dogodki v središču kraja, ter nato še z dobrodelnim koncertom. Korošci so tako ponovno dokazali, da znajo stopiti skupaj.