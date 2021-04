Korošcu zaradi povzročitve smrtne prometne nesreče spet sedem let in osem mesecev zapora

Jan Korošecje obsojen na enotno kazen sedem let in osem mesecev zapora, poroča Dnevnik.V ponovljenem sojenju se je sodnica Špela Koletapoglobila v čas pred nesrečo. Izkazalo se je, da se je Korošec takrat zabaval s prijateljema v stanovanju enega od njih. Tja se je pripeljal z avtom in se na tak način tudi nameraval vrniti, je prepričana sodnica. Prijatelja sta povedala, da so veliko pili, zanikala pa uživanje drog. Sodnica je zaključila, da se je v neprištevno stanje spravil sam in da ga nihče ni silil piti in se drogirati.