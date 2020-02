Korošici Jadranka Smiljič in Anita Kac sta se odločili, da se bosta lotili maratonskega kvačkanja, ki bo trajalo več kot 24 ur, in s tem postavili nov svetovni rekord. Uspelo jima je kvačkati 28 ur, porabili sta štiri in pol kilograma volne, iz katere sta izdelali številne izdelke. To namreč nalagajo tudi pravila za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.