Koroška cesta za tri mesece zapira vrata. Mariborčani, pripravite se na obvoze

31. januarja se začne prenova Koroške ceste v Mariboru. Cesta bo predvidoma zaprta do konca aprila, kar pomeni, da bo dlje časa moten dostop do mestnega središča, prav tako bodo v tem času močneje obremenjene ostale prometnice. Preverite, kako bo potekala prenova in kateri obvozi so načrtovani.

V okviru obnove Glavnega trga in Koroške ceste v Mariboru bodo v petek, 31. januarja zaprli omenjeno cesto. S tem bo moten dostop do mestnega jedra, prav tako bodo močneje obremenjene druge prometne poti. "Prehajamo v najzahtevnejši del projekta, ki bo najbolj obremenil prometne tokove v mestu. Zato prosimo za strpnost," poziva mariborski podžupan Samo Peter Medved. Na današnji novinarski konferenci so predstavili podrobnosti projekta in pojasnili, da so za uvedbo popolne zapore izbrali petek, ko je konec delovnega tedna in zato manj prometne gneče. Sprva je bila predvidena prenova Koroške ceste že minulo poletje, a se je zapletlo z javnim naročilom.

Koroška cesta bo za ves motorni cestni promet praviloma popolnoma zaprta od konca januarja do konca aprila. FOTO: Občina Maribor

Čeprav so se dela na Glavnem trgu začela konec oktobra, še ni bilo potrebe, da bi ustavili promet. Do sedaj, ko so gradbene stroje že začeli prestavljati na Koroško cesto, ki vodi mimo tega trga in predstavlja pomembno prometno žilo od vzhoda do zahoda mestnega središča. Zato je potrebna popolna zapora, ki bo trajala od 31. januarja do predvidoma konca aprila. Prenova v dveh fazah V prvi fazi bo popolnoma zaprta cesta med krožiščem pri Starem mostu do uvoza k Prostovoljnemu gasilskemu društvu Maribor mesto. Dostop v odprti del Koroške ceste bo v tem času možen le z zahodne strani, torej iz smeri glavne tržnice. V drugi fazi bo zapora tudi na odseku med tržnico in uvozom h gasilcem. Ti se bodo začasno preselili na glavno avtobusno postajo.

V prvi fazi bo popolnoma zaprta cesta med krožiščem pri Starem mostu do uvoza k Prostovoljnemu gasilskemu društvu Maribor mesto. FOTO: Občina Maribor

Po besedah vodje gradnje iz podjetja Nigrad Simona Planinca bodo uredili koridorje za pešce in kolesarje, stanovalci in poslovni subjekti na Koroški cesti pa bodo dobili začasne dovolilnice za parkiranje drugod.

V drugi fazi bo zapora tudi na odseku med tržnico in uvozom h gasilcem. FOTO: Občina Maribor

Kateri odseki bodo po zaprtju bolj obremenjeni? Omenjeni odsek Koroške ceste dnevno prevozi med 14.000 in 15.000 vozil, zato bo zapora vplivala na prometne tokove v mestu. Na podlagi ugotovitev iz časa poskusne zapore pred leti pričakujejo povečan promet na Starem in Koroškem mostu, po Maistrovi in Krekovi ulici ter na Lentu. Mestne oblasti so v sodelovanju z mariborsko fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo pripravili vrsto ukrepov, s katerimi bodo poskušali omiliti zadevo. Med njimi je začasna semaforizacija križišča Krekove in Strossmayerjeve ulice, spremembe semaforskih programov v drugih križiščih, spremenjena prometna ureditev v križišču Cankarjeve ulice in Partizanske ceste in sprememba parkirnega režima v Maistrovi in Mladinski ulici. V slednji so številne šole, zato bodo tam dodatno osvetlili prehode za pešce, v prvih 14 dneh pa bodo prostovoljci pomagali otrokom čez cesto. "Zaradi gostote prometa sicer ni pričakovati večjih hitrosti," je povedal Medved. Preusmerjen bo avtobusni promet

Začasne spremembe bodo na naslednjih avtobusnih linijah:linija 3, 7, 12, 15, 17, 18, 19 in 151.

Spremembe bodo tudi v mestnem avtobusnem prometu, medkrajevni promet pa bo preusmerjen na desni breg Drave. "Poseg na Koroški cesti je priložnost, da vsaj nekateri vozniki premislijo o spremembi načina potovanja in ne zgolj o alternativnih poteh," je poudaril Matej Moharić z omenjene fakultete. Podrobnosti predvidene prenove in tudi predvidenih preusmeritev avtobusnega prometa preverite v pripetem dokumentu.

Idejna zasnova Koroške ceste v Mariboru. Prenova teče po arhitekturni rešitvi iz leta 2010. FOTO: Občina Maribor