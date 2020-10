Koroška med regijami prva na vrsti za vladni obisk

Vlada z današnjim obiskom Koroške začenja z obiski slovenskih regij, zato da se iz prve roke seznani s težavami in izzivi regij ter obenem pripravi ustrezne ukrepe in rešitve, so ob napovedi obiska navedli v vladnem uradu za komuniciranje.

Celodnevni obisk bo vladna ekipa začela z dopoldanskim delovnim posvetom v Šentjanžu pri Dravogradu, nato pa se bodo člani vlade podali na samostojne obiske po regiji in ob tem tudi obiskali stojnice #OstaniZdrav, ki bodo danes postavljene na več lokacijah. Zaključno srečanje s poudarkom na razvoju in perspektivah Koroške je napovedano zvečer v Mežici.

Prav Mežiška dolina je trenutno najbolj na udaru zaradi okužb z novim koronavirusom. Razmere so ob več kot sto okuženih najbolj zaostrene v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, občini Črna in Mežica pa sta v slovenskem vrhu po deležu aktivno okuženih prebivalcev.

CUDV bosta obiskala minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kraljin minister za zdravje Tomaž Gantar. Izjava za javnost je predvidena za ob 17.45. Cigler Kralj se je sicer pred delovnim posvetom, ki bo potekal v Dravogradu, ustavil v domu starejših Slovenj Gradec.