Koroška vlada kazensko ovadila okrajnega glavarja Velikovca

Kot je poudaril koroški deželni glavar Peter Kaiser, mora neodvisno sodstvo razjasniti zakonske prekrške in morebitna kazensko relevantna dejstva v zvezi z vlogo okrajnega glavarja v operaciji, še poroča ORF.
Komisija, ki jo je po incidentu na antifašističnem taboru v organizaciji slovenskih študentov oblikovalo avstrijsko notranje ministrstvo, je v četrtek objavljenem poročilu ugotovila, da je bil okrajni glavar Velikovca na prizorišču obsežne policijske akcije, a ni ukrepal, čeprav bi glede na svoje pristojnosti lahko ustavil racijo. Pogovor s komisijo, ki je preiskovala ozadje incidenta, je Gert Klösch zavrnil.
Najpomembnejše ugotovitve komisije so sicer, da je bila akcija 27. julija, v kateri je sodelovalo 20 policistov, helikopter, droni in policijski pes, v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Ni pa bila usmerjena proti slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem niti proti spominskemu kraju Peršmanova domačija, ampak proti antifašističnemu taboru.
Racija je poleti močno odmevala, ker je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev. Tam so 25. aprila 1945 nacistične enote umorile enajst članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik.
Na opravičilo še čakajo
Odvetnik udeležencev tabora na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem Rudi Vouk je danes na novinarski konferenci na Dunaju s predstavniki Peršmanovega muzeja in organizatorjev tabora izrazil razočaranje, ker se nihče ni opravičil prizadetim zaradi racije, torej udeležencem tabora.
Škandalozni pa se mu zdijo odzivi predstavnikov koroških vej Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) in Svobodnjakov (FPÖ), češ da je šlo za policijsko akcijo proti nasilnim skrajno levim skupinam.
V poročilu, objavljenem v četrtek, je tudi omenjeno vprašljivo ravnanje okrajnega glavarja Velikovca, ki je bil na prizorišču racije in ni ukrepal, čeprav je za to pristojen. Kot je danes poudaril Vouk, je okrajni glavar pristojen za območje, kjer je številčna slovenska skupnost, zato bi pričakovali, da razume potrebe manjšine.
Drugo vprašanje je po besedah Vouka, kako je lahko tedanji namestnik direktorja državnega urada za zaščito države in boj proti ekstremizmu na avstrijskem Koroškem praktično sam odredil in vodil racijo, čeprav za to ni bil pristojen. Komisija je ugotovila, da je bilo njegovo ravnanje deloma protipravno, nezakonito in nesorazmerno. Po mnenju Vouka bi moral obstajati sistem medsebojnega nadzora, ki bi takšno ravnanje preprečil.
Ovadbe po raciji
Vouk je še povedal, da so bile po raciji napovedane ovadbe proti več kot 50 udeležencem tabora, a doslej ni seznanjen z nobeno. "Po tem poročilu upam, da bo tako ostalo in da ne bo nobenega od napovedanih postopkov."
Pojasnil je še, da proti dvema udeležencema tečejo postopki zaradi domnevnega upora proti državni oblasti, ki pa bi ju morali po njegovem mnenju po objavi poročila ustaviti. Če ju ne bodo, bi se morala oba prizadeta boriti za to, da bi postopka pred deželnim tožilstvom in kasneje pred deželnim sodiščem v Celovcu potekala v slovenskem jeziku. Do tega trenutno koroška Slovenca nista upravičena, saj reforma sodstva 70 let po podpisu avstrijske državne pogodbe še ni uresničena.
Slovenija se je na incident po mnenju Vouka odzvala vzorno, jasno in odločno. Odvetnik ocenjuje, da se je tudi zato avstrijsko notranje ministrstvo odločilo ustanoviti posebno komisijo.
Predsednik ene od krovnih organizacij manjšine, Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko je v današnjem sporočilu za javnost ocenil, da poročilo "z veliko resnostjo" odgovarja na številna ključna vprašanja, veselijo ga tudi priporočila komisije za izobraževanje policistov o zgodovini Peršmanove domačije in dvojezične južne Koroške. Je pa po njegovem mnenju prekratka analiza vloge okrajnega glavarja Velikovca.
"Ugotovitve komisije potrjujejo naše mnenje, da je bilo delovanje politično motivirano z navideznimi argumenti ter odpira resna vprašanja o odgovornosti in nadzoru državne oblasti," pa je v današnjem sporočilu za javnost zapisala druga krovna organizacija, Zveza slovenskih organizacij (ZSO). Zahtevajo tudi jasne ukrepe proti vsem odgovornim za racijo ter celovito preverjanje struktur, ki so pripeljale do nje. V ZSO so tudi zaskrbljeni nad odzivi koroških ÖVP in FPÖ, od katerih poleg pojasnila pričakujejo tudi opravičilo.
