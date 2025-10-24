Koroška vlada kazensko ovadila okrajnega glavarja Velikovca

Avstrijska zvezna dežela Koroška je po poročilu posebne komisije avstrijskega notranjega ministrstva o julijski raciji na Peršmanovi domačiji vložila kazensko ovadbo proti okrajnemu glavarju Velikovca Gertu Klöschu. Predstavniki slovenske skupnosti v Avstriji so izrazili zadovoljni s poročilom glede racije na Peršmanovi domačiji, ki ugotavlja, da ta ni bila uperjena proti slovenski manjšini.

Kot je poudaril koroški deželni glavar Peter Kaiser, mora neodvisno sodstvo razjasniti zakonske prekrške in morebitna kazensko relevantna dejstva v zvezi z vlogo okrajnega glavarja v operaciji, še poroča ORF. Komisija, ki jo je po incidentu na antifašističnem taboru v organizaciji slovenskih študentov oblikovalo avstrijsko notranje ministrstvo, je v četrtek objavljenem poročilu ugotovila, da je bil okrajni glavar Velikovca na prizorišču obsežne policijske akcije, a ni ukrepal, čeprav bi glede na svoje pristojnosti lahko ustavil racijo. Pogovor s komisijo, ki je preiskovala ozadje incidenta, je Gert Klösch zavrnil.

Najpomembnejše ugotovitve komisije so sicer, da je bila akcija 27. julija, v kateri je sodelovalo 20 policistov, helikopter, droni in policijski pes, v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Ni pa bila usmerjena proti slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem niti proti spominskemu kraju Peršmanova domačija, ampak proti antifašističnemu taboru. Racija je poleti močno odmevala, ker je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev. Tam so 25. aprila 1945 nacistične enote umorile enajst članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik.

Peter Kaiser FOTO: Bobo icon-expand

Na opravičilo še čakajo

Odvetnik udeležencev tabora na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem Rudi Vouk je danes na novinarski konferenci na Dunaju s predstavniki Peršmanovega muzeja in organizatorjev tabora izrazil razočaranje, ker se nihče ni opravičil prizadetim zaradi racije, torej udeležencem tabora. Škandalozni pa se mu zdijo odzivi predstavnikov koroških vej Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) in Svobodnjakov (FPÖ), češ da je šlo za policijsko akcijo proti nasilnim skrajno levim skupinam.

V poročilu, objavljenem v četrtek, je tudi omenjeno vprašljivo ravnanje okrajnega glavarja Velikovca, ki je bil na prizorišču racije in ni ukrepal, čeprav je za to pristojen. Kot je danes poudaril Vouk, je okrajni glavar pristojen za območje, kjer je številčna slovenska skupnost, zato bi pričakovali, da razume potrebe manjšine. Drugo vprašanje je po besedah Vouka, kako je lahko tedanji namestnik direktorja državnega urada za zaščito države in boj proti ekstremizmu na avstrijskem Koroškem praktično sam odredil in vodil racijo, čeprav za to ni bil pristojen. Komisija je ugotovila, da je bilo njegovo ravnanje deloma protipravno, nezakonito in nesorazmerno. Po mnenju Vouka bi moral obstajati sistem medsebojnega nadzora, ki bi takšno ravnanje preprečil.

Rudi Vouk FOTO: Kanal A icon-expand

Ovadbe po raciji

Vouk je še povedal, da so bile po raciji napovedane ovadbe proti več kot 50 udeležencem tabora, a doslej ni seznanjen z nobeno. "Po tem poročilu upam, da bo tako ostalo in da ne bo nobenega od napovedanih postopkov." Pojasnil je še, da proti dvema udeležencema tečejo postopki zaradi domnevnega upora proti državni oblasti, ki pa bi ju morali po njegovem mnenju po objavi poročila ustaviti. Če ju ne bodo, bi se morala oba prizadeta boriti za to, da bi postopka pred deželnim tožilstvom in kasneje pred deželnim sodiščem v Celovcu potekala v slovenskem jeziku. Do tega trenutno koroška Slovenca nista upravičena, saj reforma sodstva 70 let po podpisu avstrijske državne pogodbe še ni uresničena. Slovenija se je na incident po mnenju Vouka odzvala vzorno, jasno in odločno. Odvetnik ocenjuje, da se je tudi zato avstrijsko notranje ministrstvo odločilo ustanoviti posebno komisijo.

Racija na antifašističnem taboru FOTO: POP TV icon-expand