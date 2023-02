Koroške ekipe nujne medicinske pomoči bodo od marca aktivirali iz Maribora

Je pa na današnji novinarski konferenci na Ravnah na Koroškem opozorila tudi na določene dejavnike tveganja. Med drugim je to po njenih besedah človeški faktor poznavanja določene regije v smislu vprašanja, kako bo lahko dispečer, ki Koroške ne pozna, ustrezno napotil koroško ekipo NMP. Zato je po njenem pomembno, da tudi klicatelji na 112 natančno in podrobno opišejo lokacijo.

Za tiste, ki bodo potrebovali NMP, se tudi v prihodnje nič ne spreminja. Pomembno je, da v primeru iskanja nujne pomoči pokličejo na 112, in ne denimo v dežurne ambulante zdravstvenih domov. Operater na številki 112, ki sicer sprejema tudi druge klice, bo klic za NMP ustrezno preusmeril k zdravstvenemu dispečerju Dispečerske službe zdravstva Slovenije, ki bo s klicateljem opravil pogovor in vmes tudi že aktiviral najbližjo mobilno enoto NMP.

Kašnikova je danes izpostavila tudi problematiko z radijskimi povezavami, saj sistem ponekod na Koroškem ne deluje optimalno, predvsem je to v Mislinjski dolini. Kot rešitev so dispečerski službi zdravstva predlagali, da bi ostali na svojih povezavah in te povezali z mariborskim centrom, s čimer so se po njenih besedah strinjali.