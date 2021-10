Požar na odlagališču odpadkov na Holmcu pogašen

Koroški gasilci pod vodstvom prostovoljnih gasilcev PGD Prevalje so po dobrih dveh dneh in pol pogasili tleče smeti na odlagališču ostankov komunalnih in gradbenih odpadkov na Holmcu. Po dosedanjih ugotovitvah požar ni imel negativnega vpliva na okolje in prebivalce, bodo pa vpleteni naredili analizo dogajanja in po potrebi ukrepali.

V intervencijo gašenja tlečih smeti na odlagališču odpadkov na Holmcu, s katerim upravlja koroški center za ravnanje z odpadki Kocerod, je bilo od nedelje zjutraj, ko so prevaljski gasilci dobili obvestilo o požaru, vključenih 162 gasilcev z 31 vozili iz skupno 11 prostovoljnih gasilskih društev Koroške, v intervenciji pa je sodelovala tudi enota ravenskih poklicnih gasilcev. To je bila po dolžini trajanja in številu vključenih gasilcev največja intervencija na Koroškem v zadnjih letih, ni pa bila najtežja, a je hkrati terjala precej naporov vključenih gasilcev, so predstavniki Prostovoljnega gasilskega društva Prevalje povedali na današnji novinarski konferenci na Prevaljah. Požar so gasilci v nedeljo hitro pogasili, se je pa intervencija zavlekla zaradi dolgotrajnega gašenja tlečih smeti v globini odlagališča, tako da so se enote gasilcev menjavale na osem ur, pri premetavanju in prevažanju smeti na druge dele odlagališča pa so z gradbenimi stroji pomagali tudi delavci štirih gradbenih podjetij.

icon-expand V gašenje je bilo skupno vključenih 162 gasilcev. FOTO: Gasilci Prevalje

Za gašenje so po grobih ocenah porabili 1500 kubičnih metrov vode in okoli 1300 litrov penilnega sredstva, ob iskanju izvora tlenja pa so razkopali okoli tisoč kubičnih metrov smeti. Aktivirali so tudi mobilno enoto ekološkega laboratorija, ki deluje v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje in ki je opravila meritve in vzorčenja. "Po njihovih zagotovilih v zraku ni bilo koncentracij plina, ki bi akutno vplivale na zdravje okoliških prebivalcev," je danes povedal poveljnik prevaljskih gasilcev Aljaž Pori. Rezultati analiz vzorcev vode, ki so jih odvzeli na več mestih, tako iz bližnjega potoka kot na izcednih vodah, bodo znani v četrtek. Vse izcedne vode so sicer po zagotovilih pristojnih usmerjene na čistilno napravo. Gasilci so bili v času intervencije ustrezno zaščiteni, najbolj pa Porija veseli podatek, da v intervenciji nihče ni bil poškodovan. Na območju odlagališča ostaja požarna straža, sicer pa je intervencija trenutno v zaključni fazi, poteka še čiščenje opreme.

icon-expand Gasilci Prevalje FOTO: Gasilci Prevalje