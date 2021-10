Koroški gasilci še vedno gasijo tleče smeti na odlagališču na Holmcu

V nedeljo zjutraj so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Prevalje najprej pogasili manjši požar na odlagališču odpadkov, vse od takrat pa s pomočjo delavcev z gradbenimi stroji prekopavajo požarišče in ga zalivajo.

Intervencija poteka že več kot 48 ur, trenutno prevaljskim gasilcem pomagajo še gasilci iz Črne na Koroškem, Mute in Libelič. Kot je pojasnil pomočnik vodje intervencije Matej Kramberger, tleči material še vedno prekopavajo, ga sproti zalivajo in nato prevažajo z nižje na višjo lokacijo odlagališča.

Največji problem predstavlja velika količina odpadkov, zato intervencija traja toliko časa, je pojasnil. Doslej so po grobih ocenah prekopali okoli 1500 kubičnih metrov materiala in porabili okoli tisoč kubičnih metrov vode. S požarišča se sicer ne vali kaj dosti dima, se pa ob zalivanju vročega materiala pojavlja para, je povedal Kramberger. Ocenil je, da bo intervencija potekala še nekaj časa, prebivalcem hiš v okolici pa so že v ponedeljek svetovali, naj imajo okna zaprta in naj ne zračijo prostorov.