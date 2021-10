Koroški gasilci že več kot en dan gasijo tleče komunalne odpadke na Holmcu

Obvestilo o požaru so prevaljski gasilci prejeli v nedeljo okoli 8. ure in ob prihodu na požarišče najprej pogasili manjši požar, nato pa so tudi s pomočjo delovnih strojev gradbenih podjetij, ki so priskočila na pomoč, začeli s prekopavanjem požarišča in premetavanjem oz. prevažanjem smeti na drugo lokacijo znotraj odlagališča.

Vse od takrat razbijajo in gasijo posamezna žarišča pod odlagališčem odpadkov, je povedal vodja intervencije in poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Prevalje Aljaž Pori.

Povedal je, da gre za zelo velike količine odpadkov. Ocenjuje, da so doslej prekopali in prevozili okoli 800 kubičnih metrov odpadkov. Ob tlenju se sproščajo plini, z območja se vali dim, zato prebivalcem hiš v okolici svetujejo, naj imajo okna zaprta in naj ne zračijo prostorov.