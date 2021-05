Medijski razpis, ki razburja: 'Nikoli se ni zgodilo, da bi nekdo dobil nič evrov'

"Na ta razpis se prijavljamo že več kot 15 let, vedno smo bili uspešni. In nikoli doslej se ni zgodilo, da bi nekdo na razpisu dobil nič evrov. Včasih so dobili manj, a ne nič. To je še dodatno presenečenje letošnjega razpisa," je na seji Sveta koroške regije v Črni na Koroškem dejala direktorica in odgovorna urednica Koroškega radia Andreja Ogriz.

Radio je v primerjavi z lani tako prikrajšan za 100.000 evrov prihodkov, ki bi jih namenili za financiranje informativnih oddaj. Nastale razmere bodo radio, ki ima osem redno zaposlenih in 30 pogodbenih sodelavcev, dnevno pa mu prisluhne okoli 40.000 poslušalcev, prisilile v krčenje in siromašenje programa, situacija pa radio sili tudi v komercializacijo, je dejala Ogrizova, ki je občinam danes ponudila dodatne možnosti sodelovanja.

Podporo Koroškemu radiu je med drugim na seji izrekel slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki je poudaril pomen radia za informiranje vseh Korošcev in tudi Slovencev na avstrijski strani meje ter se zavzel za pripravo pisma podpore Koroškemu radiu. "Podprimo vsebino in informiranje, ne vpletajmo v to politike,"je med drugim dejal Klugler.

Možnost upravnega spora

Podporo radiu sta izrazila tudi županja Občine Črna na KoroškemRomana Lesjak in župan Občine MutaMirko Vošner, ki obžaluje, da se dogajajo takšni zapleti. V razpravi je med drugim spomnil na različne zahtevne razmere v preteklosti, ko je radio s poročanjem zagotavljal potrebno obveščenost prebivalcev regije.

Koroški radio ima sicer v zvezi z odločitvijo ministrstva za kulturo, da mu sredstev iz programskega razpisa ne podeli, možnost sprožiti upravni spor, a na radiu v zvezi s tem še niso sprejeli odločitve, je povedala Ogrizova.

Spomnimo

Rezultati letošnjega medijskega razpisa razburjajo. Poslanci opozicije opozarjajo, da so številni mediji in medijske hiše ostali brez pomembnega financiranja države, ker se jim očita, da"poročajo neuravnoteženo". V Levici opozarjajo, da so sredstva za sofinanciranje dobili predvsem mediji, ki so tako ali drugače povezani s stranko SDS. Do rezultatov razpisa so kritični tudi v Društvu novinarjev Slovenije:"Če je komisija strogo merila politično uravnoteženost medijskih vsebin, se sama tega kriterija ni držala."

V Društvu novinarjev Slovenije so opozorili, da so "vrazpisnem sklopu B, ki je namenjen lokalnim in regionalnim ter študentskim programom posebnega pomena, vse komisije doslej sredstva razdelile med vse prispele projekte, ki so izpolnjevali razpisne pogoje. Programi posebnega pomena morajo namreč po zakonu o medijih izpolnjevati posebne programske pogoje, ki jih na trgu omejujejo, zato gre za neko obliko javnih medijev, ki jim je država za zagotavljanje lokalnih informacij dolžna nuditi finančno podporo." Dodali so, da je odločitev, da nekatere radijske postaje posebnega pomena niso dobile sredstev, nerazumljiva, zlasti zato, ker so bile s podobnimi projekti v preteklih letih uspešne. "Ker so deleži financiranja v razpisnem sklopu B večji, bodo izpadle radijske postaje ostale brez velikega dela svojih prihodkov, kar zanje pomeni krčenje in komercializacijo programa ter izgubo delovnih mest."