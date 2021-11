PRENOS V ŽIVO: Korupcija v zdravstvu: Zdravnika več kot 400 podjetjem izdala okoli 14.000 zdravniških spričeval

V obsežni kriminalistični akciji so izvedli hišne preiskave, preiskave osebnih avtomobilov, tovornjakov ter sedežev podjetij in priprli dva zdravnika. Eden od zdravnikov naj bi kot zasebnik s koncesijo kot specialist medicine dela, prometa in športa deloval v središču Ptuja, drugi pa naj bi bil pogodbeni sodelavec ZD Lenart.

Jožef Kramberger, direktor ZD Lenart, je v včeraj izjavi za medije potrdil, da so kriminalisti v tamkajšnjem zdravstvenem domu v torek opravili informativni razgovor v povezavi z nekdanjim zaposlenim specialistom medicine dela, prometa in športa. Čeprav bi se moral danes zdravnik zglasiti v zdravstvenem domu, so direktorju sporočili, da ga ne bo. Kramberger je pojasnil, da gre v tem primeru za kršitev pogodbe, zaradi česar so jo danes tudi prekinili. Šlo je za polletno podjemno pogodbo.

Osumljenima, če bosta spoznana za kriva, grozi zaporna kazen od enega do osmih let, osebam, ki so plačale za lažna potrdila pa denarna kazen ter od enega do šestih let zapora.