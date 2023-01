Korupcijska afera: ženo in hčerko Panzerija izpustili iz pripora

Panzeri medtem sodeluje z belgijskim tožilstvom in naj bi bil pripravljen razkriti imena drugih domnevno vpletenih poslancev Evropskega parlamenta.

Ob Panzeriju so belgijske oblasti zaradi suma korupcije pridržale še nekdanjo podpredsednico Evropskega parlamenta Evo Kaili, parlamentarnega pomočnika Francesca Giorgia, sicer partnerja Kailijeve, in vodjo nevladne organizacije No Peace Without Justice, Niccolo Figa-Talamanco.

Osumljeni so članstva v kriminalni združbi, pranja denarja in korupcije. Od Katarja naj bi prejeli velike vsote denarja za vplivanje na politične izjave in odločitve v Evropskem parlamentu v korist emirata, zlasti glede pravic delavcev.

Sodišče v Bruslju bo sicer danes odločalo o tem, ali bosta Giorgio in Figa-Talamanca ostala v priporu, kjer sta od začetka decembra.