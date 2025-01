Nakup na Litijski: manjkali dokumenti, sodišča o poslu izvedela iz medijev

KPK je postopek začela na podlagi prijave iz januarja 2024, ki je vsebovala očitke o domnevnih nepravilnostih ministrstva za pravosodje pri nakupu stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani za namene ureditve prostorov za sodišča ter očitke o vpletenosti politične stranke Socialni demokrati (SD) v ta nakup, zlasti tedanjega glavnega tajnika SD. "Na podlagi pregleda obsežne dokumentacije MP in Državnega odvetništva Republike Slovenije ter javno dostopnih podatkov je komisija ugotovila, da je bil postopek nakupa omenjene stavbe izveden netransparentno in premalo skrbno: negospodarno, brez ustrezne strokovne podlage," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ugotovila je tudi, da v dokumentaciji manjkajo ključni dokumenti in zabeležke, "ki so za tovrstne večje investicije še posebej pomembni tako z vidika transparentnosti posla kot krepitve integritete odločanja v javnem interesu". "Npr. ni razvidno, kdo se je odločil, da je izbrana ponudba primerna za nadaljnjo obravnavo oziroma da se v zvezi s to ponudbo nadaljujejo aktivnosti ministrstva za pravosodje, povezane z nakupom stavbe, strokovne službe in vodstvo med seboj niso bili usklajeni in obveščeni, ministrstvo za finance ni preverilo dejanske racionalnosti in smotrnosti predvidene porabe sredstev, ministrstvo za pravosodje pa je postopek nakupa nadaljevalo brez zagotovljenih finančnih sredstev. Sodišča so o nakupu stavbe, namenjene prav njim, izvedela šele iz medijev in podobno."