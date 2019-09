Koruptivne prakse poslanke, ki preiskuje korupcijo?

V Razvojni agenciji Kozjansko so ugotovili, da je Jelka Godec kot direktorica Ljudske univerze pred sedmimi leti svojemu možu Velimirju Godcu omogočila, da je iz evropskih in državnih sredstev počrpal za bruto nekaj več kot sedem tisočakov. Godčeva je, kljub več ponudnikom iste storitve, izbrala prav svojega moža. In tega sploh ne zanika. Da gre za kršitev, potrjuje tudi KPK.

Vse črno na belem

Iz avtorske pogodbe, sklenjene oktobra 2012, je črno na belem razvidno, da bo Velimir Godec za šentjursko Ljudsko univerzo opravil več ur izobraževanja odraslih. Podpisana sta bila Velimir Godec in za univerzo, njena šefica, njegova žena in poslanka SDS, Jelka Godec.

Šef kozjanske Razvojne agencije,Jure Raztočnik, je jasno namignil na dvom glede sporne pogodbe. "Ne bi se spuščal v to, koliko so te vsebine bile potrebne, je pa vprašanje, ali je on res bil edini v Sloveniji, ki je to lahko izvajal."Raztočnik je tudi povedal, da je Velimir Godec izvajal izobraževanje na temo novih digitalnih tehnologij.