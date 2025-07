Kosova in Golob zadovoljna z evropskim proračunom

Prav tako je izrazil zadovoljstvo, da so se sredstva, namenjena konkurenčnosti in širitvi EU, ustrezno povečala. "Pred nami je zahtevna druga polovica leta, verjamem pa da bomo do decembra, ko bodo na sporedu tako pogajanja o širitvi na Evropskem svetu kot tudi pogajanja o večletnem finančnem okvirju, naredili še kakšen korak naprej," je dodal.

Tudi Marta Kos je pozdravila vključenost sredstev za konkurenčnost v dolgoročnem proračunu EU. Kot je dejala, bi lahko tu Slovenija z dobrimi projekti pridobila veliko sredstev. Dotaknila se je tudi področja varnosti, pri čemer je poudarila, da je del tega tudi širitev EU.

"Danes vidim širitev bistveno več kot zgolj povečevanje ozemlja Evropske unije ali števila prebivalcev. Širitev je zame najpomembnejši mirovni projekt na našem kontinentu. (...) Mislim, da v Evropi ne bomo mogli biti varni, dokler ne bodo države Zahodnega Balkana v Evropski uniji in dokler v Evropski uniji ne bosta tudi Ukrajina in Moldavija," je dodala.

Opozorila je, da zunanje sile skušajo preprečiti, da bi do širitve sploh prišlo. "In te zunanje sile uporabljajo različne prijeme, med drugim tudi hibridno vojno," je nadaljevala in posvarila tudi pred dezinformacijami in manipulacijami znotraj EU.

V odgovoru na novinarsko vprašanje o razmerah v Srbiji, kjer že mesece potekajo protivladni protesti, je ponovila, da so svobodni mediji, svoboda izražanja, svoboda združevanja, vladavina prava in demokratični razvoj temelji procesa pridruževanja. Dodala je, da država, ki nima svobodnih medijev, ne more postati članica EU.

"Po drugi strani je evropska pot Srbije visoko na prioritetnem seznamu Evropske unije in delamo vse, da se bo Srbija vrnila na pot evropskih integracij in naredila vse, da bomo lahko določena poglavja ali sklope poglavij v prihodnosti ne samo odpirali, ampak tudi zapirali," je še dejala Kosova.

Kos se je o predlogu proračuna EU v petek pogovarjala že s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem. V programu obiska je imela tudi sestanke s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič in predstavniki civilne družbe.