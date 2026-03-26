Slovenija

Košarica Levici? Logar: Pogajanja lahko trajajo tedne ali mesece

Ljubljana, 26. 03. 2026 11.03 pred 1 uro 7 min branja 174

Avtor:
Natalija Švab
Anže Logar

Po volitvah se politična slika še ni izrisala – nasprotno, razmere ostajajo napete, nejasne in prežete z nasprotujočimi si informacijami. V ozadju intenzivnih pogovorov o sestavljanju nove vlade v javnost prihajajo različni scenariji, neuradne kombinacije in delne potrditve, ki se pogosto že v nekaj urah postavijo na glavo.

Za predstavnika italijanske narodne skupnosti v državnem zboru je bil po neuradnih podatkih v nedeljo ponovno izvoljen Felice Ziza. Prejel je 41,63 odstotka glasov in si s tem zagotovil tretji mandat poslanca narodnosti. Ob tem je za STA izrazil prepričanje, da je oblikovanje nove močne vlade možno, si pa pri tem ne želi biti jeziček na tehtnici.

V političnem prostoru tako vlada vroče ozračje, kjer se že tako vse od zaprtja volišč mešajo taktični molk, javna sporočila za volivce in zakulisna pogajanja. Stranke tehtajo možnosti, preizkušajo zavezništva in obenem puščajo odprtih več poti.

Akterja, v katera je uprtih ogromno oči, sta Anže Logar in Zoran Stevanović. Demokrati in Resnica. Obe stranki se po dosedanjih razmerjih kažeta kot jeziček na tehtnici, ob tem pa se pojavlja vprašanje, v kakšno koalicijsko kombinacijo se sploh lahko umestite - glede na pretekle izjave, programske usmeritve ali pa željo po dolgoročnem političnem preživetju. 

Predsednik Demokratov Anže Logar se je oglasil na Facebooku in zavrnil številne informacije, ki so v zadnjih dneh krožile v medijih in na družbenih omrežjih. Kot je zapisal, so navedbe o tem, da naj bi Demokrati že sodelovali pri oblikovanju vlade Roberta Goloba oziroma da naj bi bila ministrska mesta celo že razdeljena, "čista laž". Po njegovih besedah gre za zavajajoče informacije in "medijske čenče", katerih namen naj bi bil oslabliti pogajalski položaj stranke še pred dejanskim začetkom pogovorov.

Logar poudarja, da se pogajanja sploh še niso začela – prvi sestanek je predviden šele v petek – ter da bo odločitev o morebitnem vstopu v koalicijo odvisna predvsem od vsebinskih zavez. Med ključnimi pogoji izpostavlja boj proti korupciji z uvedbo sistema SKOK ter razbremenitev plač in podjetnikov, tudi z uvedbo razvojne kapice. Ob tem dodaja, da delitev ministrskih resorjev za Demokrate sploh še ni tema, saj mora biti najprej dosežen dogovor o sestavi koalicije in njenih programskih prioritetah.

V zapisu je še poudaril, da Demokrati niso nastali zato, da bi omogočili ponovitev mandata odhajajoče koalicije, ter jasno izključil sodelovanje s stranko Levica. Napovedal je tudi, da bodo pogajanja lahko trajala tedne ali celo mesece in da "nič ne bo dogovorjeno, dokler ne bo dogovorjeno vse".

V političnem zakulisju je medtem precej pozornosti pritegnilo tudi srečanje med Logarjem in Stevanovićem, ki sta bila ujeta "prijateljski kavi". Po besedah Stevanovića v ozadju ni bilo nobenih posebnih dogovorov ali "zarot", saj naj bi se po snemanju oddaje spontano usedla v lokalu Parlament.

Vsebina pogovora ostaja neznana, oba pa poudarjata, da za zdaj ne razkrivata podrobnosti. Stevanović ob tem ocenjuje, da z Logarjem nista ključna igralca pri sestavljanju vlade, čeprav se bosta oba odzvala na pogovore o morebitni koaliciji. Podobno sporočajo tudi v Demokratih, kjer pravijo, da je šlo za naključno srečanje.

Kljub temu srečanje dodatno potrjuje, da se pogovori in tipanje možnosti že odvijajo tudi neformalno, še preden so se uradna koalicijska pogajanja sploh začela. V razmerah, kjer prav manjše stranke odločajo o večini, takšna srečanja dobivajo še večjo težo, četudi jih akterji javno minimizirajo.

Preberi še 'Ne bi si oprostil, če bi prvi mesec po volitvah pokazal, da sem se karkoli zlagal'

Še vedno pa odmevajo konkretne kadrovske in vsebinske zahteve stranke Resni.ca, o katerih je bilo govora takoj po volitvah. Ciljali naj bi na ministrstvo za notranje zadeve, zunanje zadeve in finance, kar bi jih postavilo v samo jedro vlade, tudi na mesta, ki jih zmagovalci volitev običajno ne prepuščajo. Prav te zahteve so v delu politične javnosti sprožile vprašanja o realnosti pričakovanj in pogajalski strategiji stranke.

Zoran Stevanović zavrača Levico.
FOTO: Bobo

Ob tem v Resnici vztrajajo tudi pri vsebinskih izhodiščih, ki jih javno poudarja njen predsednik Zoran Stevanović – predvsem pri boju proti korupciji in suverenistični politiki. Ta kombinacija kadrovskih ambicij in programskih zahtev kaže, da stranka ne želi igrati zgolj podporne vloge, temveč si prizadeva za močan vpliv na smer prihodnje vlade.

Ob tem pa tudi Stevanović pričakuje dolgotrajna pogajanja ter zavrača sodelovanje z Levico. "Levica je stranka, ki zavzema popolnoma drugačna programska izhodišča od nas, tako da mi se v takšnih koalicijah ne vidimo. To smo že govorili pred volitvami in smo pravzaprav edini, ki smo se pet minut po volitvah pojavili v medijih in to isto povedali."

Preberi še Janša o 'volilnih prevarah', DVK pojasnjuje

In v takšnem ozračju so povolilne misli Goloba - "Težka pot. Jasno sporočilo" - še toliko bolj pomenljive. Slovenija je pač po teh volitvah dobila to, česar si politika sicer nikoli ne želi, a kar jo vedno najbolj razgali - čisto matematiko, ki jo sili stopiti dlje od ideologije. Nihče nima dovolj. Vsi pa imajo ravno toliko, da brez drugih ne morejo ničesar. In za marsikoga je na kocki - vse.

Logar si je pred volitvami zgradil identiteto na distanci – ne le do levega, ampak tudi do desnega pola, ki ga pooseblja Janez Janša. Njegova pozicija je (bila) strateška. Če bi zdaj brezpogojno vstopil v Golobovo vlado, bi izgubil temelj, na katerem stoji njegova politična zgodba. Zato je njegov manevrski prostor zelo ozek: lahko sodeluje, a le v konstruktu, ki ni ne leva ne desna vlada, ampak nekaj vmes. Sredinska koalicija. In ta avtomatično odpira naslednjo razpoko.

V takšni konfiguraciji postane Levica problem, ne rešitev. Za desno-sredinske partnerje je preveč ideološko profilirana, za Logarjevo zgodbo pa preveč obremenjujoča. In zdaj je to tudi jasno izrazil, podobno kot Stevanović. 

Ta položaj na Levico, ki že tako ni blestela na volitvah, čeprav je v odhajajoči vladi igrala pomembno vlogo - in je pričakovala veliko večjo podporo volivcev. Na prvi pogled ima še vedno pomembno politično težo, saj je brez nje v določenih kombinacijah težko sestaviti večino. A prav ta teža jo hkrati postavlja v nezavidljiv položaj. Njena jasna ideološka profiliranost, ki ji je prinesla podporo volivcev, jo namreč otežuje kot partnerico v širših, bolj heterogenih koalicijah.

Tako se znajde v situaciji, kjer vsak scenarij prinaša izgubo. Če vztraja kot del koalicije, lahko oteži oblikovanje širšega političnega soglasja in odbije nekatere potencialne partnerje. Če ostane zunaj, pa izgubi neposreden vpliv. V praksi to pomeni, da njen položaj ni več odvisen zgolj od lastnih odločitev, ampak vse bolj od tega, kako jo vidijo in umeščajo druge stranke.

Preberi še Sestanek z Golobom: Prisotnost potrdili Levica in Vesna, Demokrati ter Resni.ca

Kombinacije ...

Če Robert Golob želi priti do 46 glasov z vključitvijo Demokratov ali širšega desno-sredinskega bloka, je cena torej jasna: Levica odpade. Stabilnost bi temeljila na kompromisu, ne na skupni viziji, vprašanje je, kaj to pomeni za tektonske reformne premike, ki jih država že leta potrebuje na določenih področjih, v zaostrenih globalnih razmerah pa bodo potrebne tudi jasne, ne vsem všečne odločitve. 

V tem kontekstu se pojavljajo tudi ugibanja o vlogi Roberta Goloba, celo vprašanje njegovega umika. Morda bi bil za koga bolj sprejemljiv "manj politično obremenjen" mandatar. Vlada bi nastala – a z drugačnim obrazom. 

Robert Golob pri sestavljanju vlade ne bo imel lahkega dela.
FOTO: Bobo

Druga pot je vztrajanje pri obstoječem bloku: Svoboda + SD + Levica. A ta pot trenutno nima številk. In še pomembneje – nima več mostov. Če Levica ostane, odpade Logar. Če odpade Logar, odpade sredinski preboj. Poleg tega sodelovanje z Levico zavrača tudi Stevanović, ki pa že tako jasno sporoča - ne želimo biti privesek, želimo vpli v jedru sistema.

Tretji scenarij, ki ga politika nerada izgovarja, in se zdi kot misija nemogoče, manj verjetna od zadetka na lotu, je velika koalicija. Prestop čez najbolj trde meje. Kombinacija, ki vključuje oba pola – a pod enim pogojem, torej personalni umik na obeh straneh.

Možna pa je tudi vlada brez formalne vključitve Resnice, a z njenim občasnim sodelovanjem. Vlada obstaja, a nima trdne večine. Vsak zakon je pogajanje. Zoran Stevanović v tem scenariju ne nosi odgovornosti, ohranja pa velik vpliv. To je za Resnico politično optimalno, za vlado pa dolgoročno izčrpavajoče.

V ozadju vseh teh kombinacij pa ostaja še en pomemben dejavnik, ki ga ni mogoče prezreti – vloga Janeza Janše. Čeprav neposredno ni del večine scenarijev, ki se trenutno omenjajo kot realni, njegova politična teža še vedno določa okvir igre. Na eni strani ostaja najmočnejši akter desnega pola, na drugi pa prav njegova prisotnost omejuje manevrski prostor sredine, ki išče širšo, bolj vključujočo koalicijo. "Slovenska demokratska stranka je verjetno edina stranka, ki že desetletja ponavlja, da mi ne izključujemo nikogar. Do resnice pa pridemo takrat, ko se da programe na mizo in ko se skuša oblikovati koalicijska pogodba. Mi ne gledamo na druge kot na tiste, ki imajo kakšno zvezdo prilepljeno tukaj in so zaradi tega garjavi," je sicer dejal danes.

Ob tem dodatno napetost ustvarjajo tudi njegovi dvomi o verodostojnosti dela volilnega procesa, zlasti predčasnega glasovanja. Napoved pravnih korakov in vprašanje legitimnosti tako ne vplivata le na politično retoriko, ampak tudi na širše zaupanje v proces, v katerem se oblikuje nova oblast.

Če je torej kdo opozoril, da bodo pogajanja dolga, to ni pretiravanje. Gre za realnost političnega trenutka. Trenutno ni jasne, naravne večine, temveč le različne možne kombinacije, vsaka s svojo ceno. Vprašanje je, kdo bo prvi pripravljen popustiti.

vlada koalicija logar stevanović golob

JanezOrban
26. 03. 2026 13.32
Predčasne volitve da se še enkrat preštejemo!
Odgovori
0 0
Christi Miles
26. 03. 2026 13.31
In zdaj bi se oni kar tedne in mesece še pregovarjali. Pa kaj je to? Treba postaviti en rok za sestavo nove vlade, en mesec recimo, drugače pa na ponovne volitve
Odgovori
+2
2 0
gmajna
26. 03. 2026 13.31
Ni pomembno kdo kam pomembno je kaj bodo naredili v 4 letih za Slovenijo, samo da bo vlada ni NIČ, rešitev edina je ponovno volitve pa bo kar bo ker tole ni nič. Logar je obrnil hrbet Janši , Stevanovič pa pred leti zakonitosti in da je tole jezoček ali Janši ali Golobu rws ni primerno. Ponovno na volitve
Odgovori
0 0
Cupko
26. 03. 2026 13.31
Najbolj realna in uravnovešena koalicija ter dobra za državo bi bila Svoboda, SD, Logar in NSI,levica, SDS in Stevanović, kiima nerealne zahteve pa naj ostanejo v opoziciji. Če pa se ne morejo zmeniti, lahko gremo na nove volitve vendar se morata Stevanović in Logar zamisliti, kajti ne bosta prišla več niti v DZ, ker ljudje niso neumni in vidijo, kako se nas zavaj
Odgovori
-2
0 2
boslo
26. 03. 2026 13.32
Korupcija politikov nikoli ni dobra za državljane oz. državo. Nikoli.
Odgovori
0 0
štajerc65
26. 03. 2026 13.28
Logar. Če greš z Janšo, čemu si potem šel od njega? Vprašam samo ker sosed sprašuje.
Odgovori
+0
2 2
dvazorana
26. 03. 2026 13.31
Ne samo on, tudi Stevanoivc bi potem mora iti in izneverit svoje volilce. oba si unicita stranki, samo da Janezeka resijo? Niso tolko neumni upam
Odgovori
-1
0 1
yolli
26. 03. 2026 13.32
Nika pravi da je Janšev satelit...torej ne sodi v Golobovo vlado...
Odgovori
0 0
pinč pančev
26. 03. 2026 13.32
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.bote dobl levaki 🚴🚴🚴🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
dvazorana
26. 03. 2026 13.27
Tu lahko največjo državotvornost, odgovornost in vodenje države prevzame NSi. Oni in Logar imajo lepo stevilo glasov za uravnotezeno vlado, Levice ne bo v vladi, rešijo nas tudi tega Stevanovića. Če pa se bodo izogibali in kalkulirali samo zato, da ne bi bilo levo sredinske vlade in da janezu ustrezejo, jim želim ponovne volitve (ker Resnica z Janšo ne gre) in da jim Janša pobere vse glasove za to kalkuliranje. Verjemite mi, ničesar se bolj ne bojijo kot izgube lepih plač in stolčkov.
Odgovori
-1
0 1
gmajna
26. 03. 2026 13.25
Še ene volitve brez preigravanja so rešitev za vsr
Odgovori
+3
3 0
ljubim svojo državo
26. 03. 2026 13.25
že izjava logarja da se pogajanja še niso začela, pomeni da je pripravljen iti v golobnjak
Odgovori
+2
2 0
geemale
26. 03. 2026 13.25
kakorkoli že, GZS je uspel državni udar.... vsi ki delate, pripravite se na masaker
Odgovori
+1
1 0
iskriv
26. 03. 2026 13.24
Logar , razočaran nad izidi volitev , ker je mislil , da bo dobil toliko glasov , da bo on mandatar in sestavljal vlado , kako se nekateri precenjujejo . Logar je ob kavici prepričeval Stevanovića naj zavrne Golobovo povabilo v vlado in se pridruži desnim in tako ustanovijo vlado , sicer pod vodstvom Janše . Če mu ne bo všeč lahko po nekem času izstopi iz vlade in gre v opozicijo . Skrajno desna vlada ostane in Janša veselo vlada po mili volji , če ga ne bodo zaprli prej zaradi veleizdaje !
Odgovori
-4
2 6
Groucho Marx
26. 03. 2026 13.29
Pa pernati blefer bo pristal v kletki, kamor sodi.
Odgovori
0 0
BroNo1
26. 03. 2026 13.30
Ne izmišljuj si…..a si bil zraven ali ti kot levičarju dela domišljija?!
Odgovori
0 0
Puško v koruzo
26. 03. 2026 13.23
Dobra igra Logarja in Stevanoviča. Prvi je prevarant, Trojanski konj Janše, drugi pa lopov, ki sodi na desno stran v objem Janše. Po kao dolgih in mučnih pogajanjih bosta oba pristala v zavetju Janeza Janše.
Odgovori
-3
3 6
daness
26. 03. 2026 13.23
Glede na kompatibilnost programov bo bistveno lažje sestaviti desnosredinsko koalicijo kot levo, Golob osebno pa skoraj nima šans da bi bil mandatar. Če vzame Levico nima dovolj glasov, brez nje pa nima strank ki bi njega osebno podprle kot mandatarja.
Odgovori
+0
1 1
dvazorana
26. 03. 2026 13.29
Ne boš šel Stevanović, z Janšo, saj ni nor, da bi se že na začetku ustrelil v koleno. Golob in SD lahko z NSi in Logarjem ustvarijo lepo uravnoteženo vlado. Resnici pa tako bolj ustreza opozicija, kjer lahko kritizirajo brez posledic, kot Jelinčič.
Odgovori
0 0
Digitron
26. 03. 2026 13.21
Bela lađa! 😝Se spomnite Šojiča? Golob mu je precej podoben.
Odgovori
0 0
Bozjidar
26. 03. 2026 13.24
Jansa je pa najbolj podoben bodocemu zaporniku😂
Odgovori
-2
1 3
Pajo_36
26. 03. 2026 13.21
JA to sem jaz že vedel, sam da so rezultati prišli. Jaz sploh ne bi probaval niti z Resnico najprej, ampak ena možnost je: GS+NSI+lOGZI+SD, ali pa SDS+Nsi+Logzi+SD ali Resnica. Stevanovič, branik ako nekorumpiranosti kao ja. Seveda. Mal ga že enkrat dajte na tnalo, kaj jih tolk ujčkate? Tip je pač prevarant, kdo pa tukaj v KR tega ne ve, dejte no faliran polcaj bo minister za notranje zadeve. Logarjevi so pač skupek lobijev, ki jih je Janša dal njemu, da so ga financiral, eden izmed njih je zdravstveno privatizacijski. Seveda Levica ne bo na to pristala. Vas pa futrajo s tem, da je to podjetniški, ja na naš račun. ZZZS blagajna je polna, to se tepejo zdaj za to. Financerji bodo zahtevali svoje, mi volilci smo samo sredstvo za doseganje cilja v ozadju.
Odgovori
+0
2 2
daness
26. 03. 2026 13.24
Ni šans da Vrtovec podpre Goloba za mandatarja.
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
26. 03. 2026 13.20
Rob 3rt Od khe pa tebi 50 sedežev.?
Odgovori
+2
2 0
Yarmouth lad
26. 03. 2026 13.20
Kar naj izlocijo levico, oni so se edina atranka brez vecjih afer in itak ne spada v Golobovo kamarilo. Pol bomo vsaj vedeli na cem smo.
Odgovori
-1
1 2
Bozjidar
26. 03. 2026 13.25
Edina stranka,ki ima rezultate je levica
Odgovori
-1
1 2
Groucho Marx
26. 03. 2026 13.28
Ima rezultate, da gospodarstvo gravitira proti g.
Odgovori
0 0
šavrin
26. 03. 2026 13.28
Skrajna levica ne sodi v parlament.
Odgovori
0 0
kita 1111
26. 03. 2026 13.17
Že sedaj je morala svoboda aktivirat vse nekdanje člane komunistov kakor njene potomce tako, da še ene volitve ne bodo prenesli baje so jih nekaj tudi izkopali
Odgovori
+2
6 4
Morbius
26. 03. 2026 13.16
Ne vem kaj je treba toliko razglabljati, ker je vse jasno. Šli bomo ponovno na volitve.
Odgovori
+5
6 1
rob3rt
26. 03. 2026 13.18
Zakaj že? 50+ glasov je že kar stabilna večina.
Odgovori
+0
1 1
Yarmouth lad
26. 03. 2026 13.21
Kje bos dobil 50 glasov?
Odgovori
+1
1 0
Bozjidar
26. 03. 2026 13.25
Lahko hodimo se leta,ko Jansa ne bo zmagal😂
Odgovori
0 0
Morbius
26. 03. 2026 13.29
Je Robi, če ne bi bili desni med samo skregani še bolj kot z levimi...
Odgovori
0 0
rob3rt
26. 03. 2026 13.16
Golob ima trenutno ne 40 ampak 34 glasov, in to je tudi vse kar bo ostalo izven nove vlade...
Odgovori
+5
5 0
