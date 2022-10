Košarica osnovnih živil po tretjem popisu cenejša za 15 odstotkov

V primerjavi s cenami v zadnjih dveh tednih, so se najbolj znižale cene izdelkov v štirih skupinah živil: poltrdi in polmastni sir, svinjski zrezki, bela pšenična moka tip 500 in goveji zrezki. V povprečju so cene teh štirih skupin živil nižje za 3,91 odstotka. Najbolj se je podražil beli kruh, in sicer za 14 odstotkov, cena krompirja pa ostaja enaka, so zapisali na kmetijskem ministrstvu.

Medtem se je povprečna cena desetih skupin živil od prvega do tretjega popisa znižala, med njimi največ sir – za 21,05, svinjsko meso za 18,4, krompir za 11,82 in moka za 6,72 odstotka. Od prvega do tretjega popisa pa so se najbolj zvišale povprečne cene popisanih izdelkov znotraj kategorije sladkor – za 44,55 odstotka (iz povprečne cene 1,01 evra na 1,46 evra), paradižnik za 33,6, čebula za 25,93 in paprika za 21,24 odstotka. Podražitve paradižnika, čebule in paprike so pričakovane, saj je tudi obdobje največje ponudbe sezonske zelenjave za nami.

Cene najcenejših košaric so od prvega popisa ves čas padale. V tretjem popisu, ki je bil izveden 10. oktobra, vrednosti najcenejših košaric med trgovci minimalno odstopajo, razen pri najdražjem trgovcu, kjer je cena košarice za 4,63 evra dražja od najcenejše košarice.