Projekt spremljanja košarice osnovnih živil začasno zamrznjen

"Projekt "Spremljanje in primerjava maloprodajnih cen, porekla in kakovosti primerljivih živil znotraj košarice 15 osnovnih skupin živil med trgovskimi podjetji je v obdobju izvajanja dosegel svoj osnovni namen, saj smo kljub naraščanju cen osnovnih življenjskih dobrin dosegli, da se najcenejša živila, ki so bila v košarici 15 osnovnih živil, pri trgovcih niso dražila od samega začetka spremljanja," so v obrazložitvi zapisali na ministrstvu.

Za prenehanje izvajanja popisa so se sedaj odločili, ker se je inflacija na hrani umirila in ker trgovci niso zagotavljali zadostnih količin popisanih izdelkov v obdobju med dvema popisoma.

"Na žalost pa trgovci niso zagotavljali zadostnih količin najcenejših popisanih izdelkov v vseh svojih trgovinah od enega popisa do drugega popisa," so še zapisali in dodali, da trgovec v skladu z zakonodajo sicer lahko dnevno spreminja ponudbo in cene svojih proizvodov, prav tako lahko spreminja cene istih izdelkov odvisno od lokacije trgovine. Navedene prakse niso prepovedane in so v skladu z zakonodajo.

Konec decembra so namreč v javnosti odmevali primeri o nenavadno nizkih cenah nekaterih izdelkov v času popisa. Med drugim hleb kruha za vsega 19 centov in kilogram svinjskega mesa za dober evro. Kilogram piščanca, ki je ob popisu stal en evro, je kmalu po opravljenem popisu znašal dobrih šest evrov. Poceni izdelki so sicer hitro izginili iz trgovskih polic.