Košarica za Cerarja, Erjavca in Fajonovo? Šarec naj bi predlagal Jagrovo in Lenarčiča

Neuradno med komisarskimi kandidati ni Mira Cerarja, Karla Erjavca ali Tanje Fajon, pač pa naj bi Šarec predlagal povsem apolitično, strokovno in tako v Ljubljani kot tujini visoko spoštovano ime oziroma imeni, ki naj bi jima koalicija težko nasprotovala.

Možno je, da bo predlagal Marjeto Jagerin Janeza Lenarčiča. Jagrova je najvišje pozicionirana slovenska uradnica pri Evropski Komisiji, trenutno je namestnica generalnega direktorja v direktoratu komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj, pol leta je vodila tudi komisarski kabinet Violete Bulc, v Bruslju pa dela že od leta 1995.

Lenarčič pa je priznani diplomat, trenutni vodja stalnega slovenskega predstavništva v Bruslju, nekdanji direktor urada Ovseja za demokratične institucije in človekove pravice in večkratni svetovalec in državni sekretar različnih vlad za evropske zadeve.



In zanimivo: da sta v komisarski igri nam Jagrova in Lenarčič nista potrdila, a hkrati tudi ne zanikala.