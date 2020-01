Košarkar naj bo 2 je najbolj gledan slovenski film preteklega leta – do danes si ga je ogledalo več kot 75.000 gledalcev!

Slovenska družinska komedija Košarkar naj bo 2 je najbolj gledan slovenski film preteklega leta, ki je do danes navdušil več kot 77.000 gledalcev, kar bo filmski ekipi z režiserjem Borisem Bezićem in scenaristom Primožem Suhodolčanom na čelu prineslo že tretjo zlato rolo. Filmsko nagrado, ki jo uspešnim slovenskim filmom podeljujeta Kolosej in Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, bodo ustvarjalcem filma na posebnem dogodku izročili 25. januarj kinu Maribox v Mariboru.

Košarkar naj bo 2 FOTO: PR/Arhiv ponudnika Družinska komedija KOŠARKAR NAJ BO 2, nad katero se navdušujejo tako otroci kot tudi njihovistarši, nadaljuje duhovito pripoved o Ranti, fantu, ki je tako velik, da bi lahko žirafam kravate zavezoval. O nerodnem in tako lenem fantu, da je morala zvečer postelja sama k njemu, sicer je kar stoje zaspal. Tako je bilo dokler ni usoda v njegove roke položila košarkarske žoge, ki mu je spremenila življenje. Ranta je postal izjemen športnik in privlačen mladenič. S tem je prišla tudi prva ljubezen Metka, ki jo je kljub oviram uspel osvojiti s pomočjo najboljšega prijatelja - glasnega in drznega Smodlaka. Z njim in Metko ob strani je Ranta dosegal višave na vseh področji. Drugi del filma nadaljuje zgodbo prvega, a leto kasneje. Na videz je vse v najlepšem redu, ko poletno predpočitniško vzdušje pretresejo nepredvidene šolske obveznosti, ljubezenske težave in košarkarski zapleti. Toda Ranta in druščina se ne dajo … Družinska komedija Košarkar naj bo 2 je še vedno na rednem sporedu slovenskih kinematografov. Naročnik oglasa je Gustav Film.