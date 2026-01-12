Naslovnica
Slovenija

Zadnje skupno kosilo ali začetek izvajanja pakta o nenapadanju?

Ljubljana, 12. 01. 2026

Avtor:
24UR ZVEČER
thumbnail

Kaj sledi po velikem kosilu slovenske politične leve sredine? Eden brez vabila, drugi za isto mizo z Golobom in povabljenimi ne želi jesti. Zoran Stevanović in Karl Erjavec sta bila naša gosta. Zakaj Jaša Jenull predlaga povezavo Levice, Vesne, Piratov in Kordiševih socialistov v Progresivno listo? Tudi on je bil naš gost, prav tako Lojze Peterle, ki bo kot prvi predsednik vlade govorec v spomin na enega prvih osamosvojiteljev, Jožeta Pučnika.

  Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Lojzetom Peterletom in Jašo Jenullom
    11:47
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Lojzetom Peterletom in Jašo Jenullom
  Iz 24UR ZVEČER: Pogovor s Karlom Erjavcem in Zoranom Stevanovićem
    09:43
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor s Karlom Erjavcem in Zoranom Stevanovićem
  Iz 24UR ZVEČER: Kaj bo na mizi in kdo bo plačal?
    03:26
    Iz 24UR ZVEČER: Kaj bo na mizi in kdo bo plačal?

Pestro predvolilno dogajanje v Sloveniji. Zoran Stevanović iz stranke Resni.ca je zavrnil Golobovo vabilo in poudaril, da "zastonj kosila ni". Hkrati poudarja, da njegova stranka ne bo pristala na poskus uvrščanja v okvire, ki jih določa tako imenovana "stara politika", ter dodeljevanja etiket, kot sta "skrajna desnica" ali "skrajna levica", češ, da njegova stranka "ni ne eno ne drugo". Premierjevo vabilo dojema kot politični manever, namenjen izključno stabilizaciji lastnega volilnega telesa.

Preberi še Levosredinsko kosilo in srečanje desnega pola: ista ura, streljaj proč

Karl Erjavec pa ni presenečen nad tem, da ni bil povabljen na sestanek, saj pravi, da je njegova stranka Zaupanje nastala predvsem iz razloga, ker Golob ni upravičil zaupanja veliko volivcev, ki so ga volili in so danes nezadovoljni. Tudi Erjavec kritizira Golobovo vlado, češ, da ni spoštovati nadzornih institucij, kot sta Komisija za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče, hkrati pa očita, da je izvajala tudi pritiske na notranje ministrstvo. Meni, da si Golob na kosilu želi utrditi položaj "big bossa", velikega šefa znotraj levega pola, čeprav se ta sooča z internimi problemi. 

Preberi še Erjavec vabila ni dobil, Resni.ca: Imamo pomembnejše delo

Politično sceno je razburkal tudi predlog Jaše Jenulla. Predlaga skupno listo Progresivne fronte v katero bi se povezali Levica, Vesna, Pirati in Kordiševi socialisti, saj se v nasprotnem primeru boji, da bodo vse te stranke ostale zunaj državnega zbora. 

Jenull je obenem napovedal tudi aktivacijo Iniciative Glas ljudstva, ki bo s prostovoljci po celi Sloveniji skušala mobilizirati čim več ljudi za volitve in na ta način preprečiti oblikovanje vlade Janeza Janše po volitvah, za katero verjame, da bo "še bolj totalitarna in še bolj represivna, kot je bila prejšnja Janševa vlada".

Preberi še Jenull Svobodi očita tlakovanje poti fašizmu, Žavbi ga označuje za ekstremista

 Ta je za torek napovedal shod, na katerem se bodo prav v času Golobovega kosila z levo sredinskimi strankami spomnili Jožeta Pučnika, enega glavnih osamosvojiteljev. Tam bo govorec Lojze Peterle, prvi predsednik slovenske vlade. 

Jenullovo pobudo za povezovanje in oblikovanje progresivne liste je Peterle v načelu ocenil kot "razumno", saj poudarja, da je sam pristaš tega, da mora biti volivcem zelo jasno, kakšne so alternative. Sam si prizadeva za podobno povezovanje tudi na desnosredinski strani, kar bi pripomoglo k jasnejšemu političnemu zemljevidu.Kljub temu pa pravi, da je "alergičen na ta ponavljajoči se antijanšizem".  

Celotne pogovore si lahko ogledate v priloženih videoposnetkih zgoraj.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
politika volitve kosilo povezovanje

