Zadnje skupno kosilo ali začetek izvajanja pakta o nenapadanju?

Pestro predvolilno dogajanje v Sloveniji. Zoran Stevanović iz stranke Resni.ca je zavrnil Golobovo vabilo in poudaril, da "zastonj kosila ni". Hkrati poudarja, da njegova stranka ne bo pristala na poskus uvrščanja v okvire, ki jih določa tako imenovana "stara politika", ter dodeljevanja etiket, kot sta "skrajna desnica" ali "skrajna levica", češ, da njegova stranka "ni ne eno ne drugo". Premierjevo vabilo dojema kot politični manever, namenjen izključno stabilizaciji lastnega volilnega telesa.

Karl Erjavec pa ni presenečen nad tem, da ni bil povabljen na sestanek, saj pravi, da je njegova stranka Zaupanje nastala predvsem iz razloga, ker Golob ni upravičil zaupanja veliko volivcev, ki so ga volili in so danes nezadovoljni. Tudi Erjavec kritizira Golobovo vlado, češ, da ni spoštovati nadzornih institucij, kot sta Komisija za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče, hkrati pa očita, da je izvajala tudi pritiske na notranje ministrstvo. Meni, da si Golob na kosilu želi utrditi položaj "big bossa", velikega šefa znotraj levega pola, čeprav se ta sooča z internimi problemi.

Politično sceno je razburkal tudi predlog Jaše Jenulla. Predlaga skupno listo Progresivne fronte v katero bi se povezali Levica, Vesna, Pirati in Kordiševi socialisti, saj se v nasprotnem primeru boji, da bodo vse te stranke ostale zunaj državnega zbora. Jenull je obenem napovedal tudi aktivacijo Iniciative Glas ljudstva, ki bo s prostovoljci po celi Sloveniji skušala mobilizirati čim več ljudi za volitve in na ta način preprečiti oblikovanje vlade Janeza Janše po volitvah, za katero verjame, da bo "še bolj totalitarna in še bolj represivna, kot je bila prejšnja Janševa vlada".