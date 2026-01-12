Levosredinsko kosilo in srečanje desnega pola: ista ura, streljaj proč

Dan pred spravnim kosilom slovenske politične levice so znane prve podrobnosti. Na mizi bo trihodni meni. Sestanek pa naj bi trajal dobro uro. Udeležilo se ga bo 10 politikov iz sedmih strank, saj bo premierja Goloba spremljal še sekretar Svobode Matej Grah, Levica in Vesna pa imata vsaka po dva voditelja. "Vidimo ogromno sebičnih interesov. Ustanavljanja strank, ki ne računajo na to, da bi v resnici prestopile parlamentarni prag. Pričakujemo odkrit pogovor o tem, kako levo sredino pred volitvami povezati, da bo lahko zmagala na volitvah, da lahko še enkrat dobimo levosredinsko vlado," pravi sokoordinator Levice Luka Mesec. Račun - okoli 45 evrov na glavo, brez pijače - bo plačala največja vladna stranka Svoboda. Medtem ko Vladimir Prebilič, ki je leve stranke prvi vabil na kavo, sporoča, da zastonj kosil ni in bo sam poravnal svoj strošek.

Levosredinsko kosilo FOTO: POP TV

Sicer pa je možnost oblikovanja še kakšnih skupnih list na levi tako pozno pred volitvami maloverjetna. "Vesna in Levica sta svojo odgovornost že sprejeli. Napovedali skupen nastop že pred časom. In pričakujem v resnici, da bo tega povezovanja sposoben še kdo. Mogoče bo to padlo ven na jutrišnjem kosilu," ugiba sopredsednica Vesne Urša Zgojznik. "Od kosila ne pričakujem kaj veliko, vidim ga kot poskus reševanja drugega mandata Roberta Goloba, ki glede na zadnje javnomnenjske ankete postaja vse manj verjeten," pa meni predsednik Piratov Jasmin Feratovič. Zato je bolj verjetno, da bi levosredinske stranke sklenile nekakšen predvolilni pakt o nenapadanju. Oziroma javno zavezo, da se po volitvah ne bodo povezovale v desno vlado. Tako pa o političnih računicah nekdanji predsednik in vpliven mož na levi: "Da bo kosilo v redu. Da bodo dobro jedli in da se bodo tudi kaj dogovorili." Ali Milan Kučan morda namiguje še na kakšna morebitna povezovanja, oblikovanja skupne liste? "Za to, da bi na kaj namigoval, sem pa že prestar," odgovarja Kučan.

Ob isti uri in le streljaj narazen

"Mi jim predvsem želimo dober tek. Verjamemo, da bo račun velik. Verjetno ga bo plačal gospod Zoran Janković. In verjamem, da ne bo dolgega ponočevanja. Kako se bodo pa te stranke zmenile na volitvah, bomo pa videli," pa pravi predsednik podmladka SDS Luka Simonič. In medtem, ko bo slovenska levica ravno na mizo dobila kosilo, se bo slovenska desnica ob isti uri in le streljaj stran zbrala na Trgu republike. Oziroma, kot mu sami pravijo, Trgu Jožeta Pučnika, kjer bosta zbrane ob posebni priložnosti nagovorila Aleš Hojs in Lojze Peterle.

Srečanje desnega pola FOTO: POP TV