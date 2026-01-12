Naslovnica
Slovenija

Levosredinsko kosilo in srečanje desnega pola: ista ura, streljaj proč

Ljubljana, 12. 01. 2026 19.26 pred 43 minutami 3 min branja 59

Avtor:
Anže Božič
Pribor za kosilo

Kaj bo na meniju in kaj na politični agendi levosredinskega kosila v organizaciji predsednika vlade Roberta Goloba? Razkrivamo prve podrobnosti, kaj bo imela deseterica politikov - pri iskanju najmanjšega skupnega imenovalca - na mizi. Kdo bo plačal skupni račun in kdo želi sam pokriti svoj del? Ob isti uri in le streljaj stran se bodo zbrali tudi podporniki desnice, ki jih bosta nagovorila nekdanji Janšev minister Aleš Hojs in prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle. In kakšno bo njuno politično sporočilo?

Dan pred spravnim kosilom slovenske politične levice so znane prve podrobnosti. Na mizi bo trihodni meni. Sestanek pa naj bi trajal dobro uro. Udeležilo se ga bo 10 politikov iz sedmih strank, saj bo premierja Goloba spremljal še sekretar Svobode Matej Grah, Levica in Vesna pa imata vsaka po dva voditelja.

"Vidimo ogromno sebičnih interesov. Ustanavljanja strank, ki ne računajo na to, da bi v resnici prestopile parlamentarni prag. Pričakujemo odkrit pogovor o tem, kako levo sredino pred volitvami povezati, da bo lahko zmagala na volitvah, da lahko še enkrat dobimo levosredinsko vlado," pravi sokoordinator Levice Luka Mesec.

Račun - okoli 45 evrov na glavo, brez pijače - bo plačala največja vladna stranka Svoboda. Medtem ko Vladimir Prebilič, ki je leve stranke prvi vabil na kavo, sporoča, da zastonj kosil ni in bo sam poravnal svoj strošek.

Levosredinsko kosilo
Levosredinsko kosilo
FOTO: POP TV

Sicer pa je možnost oblikovanja še kakšnih skupnih list na levi tako pozno pred volitvami maloverjetna. "Vesna in Levica sta svojo odgovornost že sprejeli. Napovedali skupen nastop že pred časom. In pričakujem v resnici, da bo tega povezovanja sposoben še kdo. Mogoče bo to padlo ven na jutrišnjem kosilu," ugiba sopredsednica Vesne Urša Zgojznik.

"Od kosila ne pričakujem kaj veliko, vidim ga kot poskus reševanja drugega mandata Roberta Goloba, ki glede na zadnje javnomnenjske ankete postaja vse manj verjeten," pa meni predsednik Piratov Jasmin Feratovič.

Zato je bolj verjetno, da bi levosredinske stranke sklenile nekakšen predvolilni pakt o nenapadanju. Oziroma javno zavezo, da se po volitvah ne bodo povezovale v desno vlado.

Tako pa o političnih računicah nekdanji predsednik in vpliven mož na levi: "Da bo kosilo v redu. Da bodo dobro jedli in da se bodo tudi kaj dogovorili." Ali Milan Kučan morda namiguje še na kakšna morebitna povezovanja, oblikovanja skupne liste? "Za to, da bi na kaj namigoval, sem pa že prestar," odgovarja Kučan.

Ob isti uri in le streljaj narazen

"Mi jim predvsem želimo dober tek. Verjamemo, da bo račun velik. Verjetno ga bo plačal gospod Zoran Janković. In verjamem, da ne bo dolgega ponočevanja. Kako se bodo pa te stranke zmenile na volitvah, bomo pa videli," pa pravi predsednik podmladka SDS Luka Simonič.

In medtem, ko bo slovenska levica ravno na mizo dobila kosilo, se bo slovenska desnica ob isti uri in le streljaj stran zbrala na Trgu republike. Oziroma, kot mu sami pravijo, Trgu Jožeta Pučnika, kjer bosta zbrane ob posebni priložnosti nagovorila Aleš Hojs in Lojze Peterle.

Srečanje desnega pola
Srečanje desnega pola
FOTO: POP TV

"Lahko rečemo, da je tudi nekaj simbolike v tem. To je predvsem spominska slovesnost. Mi se želimo pokloniti očetu slovenskega naroda, doktorju Jožetu Pučniku. Predvsem si želimo ohranjati njegov spomin. Ker mislimo, da je v družbi premalo cenjen, kolikor je naredil za slovensko osamosvojitev," je prepričan Simonič.

Tako pa se je Luka Mesec odzval na tezo Janeza Janše, da bo prav on naslednji izstopil iz Levice: "Prvak SDS-a je znan po tem, da rad duhoviči po socialnih omrežjih. Jaz ne grem nikamor. Glavni adut vsakega politika posebej je njegova verodostojnost. In kdor izda lastne vrednote, izgubi svojo verodostojnost pred volivci. Naše stranke in najverjetneje tudi stranke, v katero prihaja."

Kakšen bo izplen Golobovega kosila, pa morda ve vedeževalec Danijel Šmid - Danny, ki se je odločil, da bo kandidiral za poslanca na listi stranke Pavla Ruparja.

politika kosilo volitve

