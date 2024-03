Kosmatinec ušel lastniku in zdrsnil v prepad, našli so ga z dronom

V soboto ob 16.43 so gorski reševalci iz GRS Radovljica prejeli prav poseben poziv. Reševanje je bilo potrebno na vrhu Osojnice nad Blejskim jezerom, kjer je pohodniku ušel pes in zdrsnil po prepadnem pobočju, so sporočili na družbenih omrežjih.

Reševalci so za lociranje psa uporabili tudi brezpilotni letalnik s kamero, nato pa so z vrvno tehniko reševalca spustili do kosmatinca in ju skupaj potegnili na vrh.

Psa so nepoškodovanega vrnili lastniku.