Slovenija

Trenutek nepazljivosti: poškodbe oči se lahko končajo s trajno izgubo vida

Ljubljana, 09. 05. 2026 13.07 pred 19 urami 2 min branja 3

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Košnja trave

S toplim vremenom se je začela tudi sezona opravil na prostem, s tem pa porast očesnih poškodb. Košnja trave, obrezovanje dreves in delo z različnimi orodji vsako leto povzročijo približno 80 hujših poškodb oči, ki potrebujejo hospitalizacijo, nekatere se končajo tudi s trajno izgubo vida. Dovolj je že kamenček iz kosilnice ali veja, ki poškoduje očesno zrklo, zato strokovnjaki pozivajo k uporabi zaščitnih očal. Spomladansko čiščenje – denimo kleti ali garaže – pa prinaša še nevarnost mišje mrzlice, ki jo povzročajo hantavirusi.

Od pomladi do jeseni se na vrtovih vidi in sliši pridne roke – delo pa lahko prekine že manjši trenutek nepazljivosti.

"Pri košnji lahko prileti kakšen kamen ali kakršen koli drugi tujek v oko. Pri samem obrezovanju dreves ali grmovja lahko pride do situacije, kjer se nekdo nabode na vejo, pride lahko do prekinitve stene zrkla," o primerih pravi oftalmologinja iz očesne klinike UKCL Darja Dobovšek Divjak.

Gre za zelo hudo poškodbo očesa, ki v večini primerov zahteva urgentno operacijo. "Pri takih je tudi potem v približno eni tretjini primerov slabši izid vida po operativnih posegih. Pri nekaterih pa tudi pride do trajne slepote."

"Na splošno so očesne poškodbe kar pogoste poškodbe. Eden od petih prebivalcev ima praviloma v življenju očesno poškodbo, ki je lahko ali lažja ali težja," pravi oftalmologinja. Vse pridobljene poškodbe pa bi lahko z nošenjem zaščitnih očal preprečili.

Ogroženi pa niso samo tisti, ki delajo, temveč tudi tisti v neposredni bližini, pogosto so to otroci. "Obvezna oprema so vedno zaščitna očala. Hkrati je potrebno, da se otroci umaknejo, da tudi osebe, ki ne sodelujejo pri tem opravilu, niso prisotne, če pa so, pa prav tako zaščitijo svoje oči z zaščitnimi očali."

Kovinski tujek na roženici
FOTO: Posnetek zaslona
FOTO: Posnetek zaslona

 

Nošenje dioptrijskih in sončnih očal je sicer bolje kot nič, a oči potrebujejo še zaščito tudi od strani, še opozarja oftalmologinja Dobovšek Divjak.

Pazljivo pa tudi pri čiščenju kleti, garaž in podstrešij

V teh prostorih se lahko zadržujejo glodalci in njihovi iztrebki. Čeprav vsi niso okuženi s hantavirusi, v Sloveniji vsako leto potrdijo več deset primerov mišje mrzlice.

"Kaže se kot vročinska bolezen, lahko pa so tudi začasno prizadeta ledvica. Smrtnost je minimalna. Se pa prenaša na enak način, se pravi z vdihavanjem okuženega prahu, kjer so virusi, ki izhajajo iz iztrebkov okuženih glodalcev," pojasnjuje Eva Grilc iz Centra za nalezljive bolezni NIJZ.

"Če vidimo, da so iztrebki prisotni, je zelo dobro, da jih poškropimo z raztopino varikine. Pustimo delovati vsaj pol ure in po tem odstranimo. Varikina v ustrezni koncentraciji uniči tudi virus," o napotkih pravi infektologinja s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL Mateja Logar.

Infektologinja Logar odsvetuje mešanje različnih čistil, gnojil in drugih kemičnih sredstev, saj lahko s tem nehote ustvarimo strupene hlape, ki lahko resno poškodujejo pljuča.

oči poškodbe košnja mišja mrzlica zdravje vizita

KOMENTARJI3

brabusednet
09. 05. 2026 14.11
Ja ko se takih opravil lotijo tisti z javne uprave,ki niso se izobrazili o varstvu pri delo ali pa malomarneži pametni.Pri vsakem stroju so navodila za varno uporabo pa zaradi lepšega.
Chrome
09. 05. 2026 13.37
Lansko leto za 1. aprila sem vrtal v strop in naletel na železo. V obeh očeh na istem mestu zapičena špena v oko. Poškodba in vse skupaj primerno dnevu, od takrat vedno očala. Dokler se ne zgodi ni zavedanja…
toxicox
09. 05. 2026 13.24
ko ti žleht babe zanalašč stojijo za hrbtom da bi kakšno odškodnino dobile
