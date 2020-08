Košorok: Slovenija bo morala glede energije poiskati konsenz

V času epidemije covida-19 se je izkazalo, da je slovenska energetika v odlični kondiciji, saj ni prišlo do nikakršnih zastojev, ki bi jih odjemalci lahko občutili. "Nastavki, ki jih imamo v Sloveniji za energetsko politiko, so zelo dobri. Skupaj z vsemi sprejetimi dokumenti in načrti, ki so nekateri še v sprejemanju, plujemo v pravo smer," je ocenil državni sekretar z infrastrukturnega ministrstva Blaž Košorok.

Sprejeti pa bo treba odločitve, kako naprej. "Če bi najprej prenehal delovati TEŠ 6, nato pa z 2043 še Nek, pod predpostavko, da se mu življenjska doba podaljša, se bojim, da ostanemo Slovenci praktično brez lastne energije", je dejal in opozoril, da bi bila energija, kupljena iz tujine, precej dražja. "Predstavljajte si, da bi bilo gospodarstvo odvisno od uvoza energije," je opozoril.

Prepričan je, da je vsaka kriza tudi priložnost za razvoj, to vidi tudi v evropskih mehanizmih za okrevanje po koronski krizi in v skladu za pravičen prehod v brezogljično družbo. "Slovenija pridobiva kar nekaj nujno potrebnih sredstev. Če kdaj, je zdaj zgodovinska priložnost, da to izkoristimo. Seveda v pravi kombinaciji, tudi s trajnostno mobilnostjo," je dejal.

Prve orise o prihodnosti slovenske energetike je nastavil že sprejeti nacionalni in energetski načrt, ki po njegovih besedah "sicer ni podroben dokument, kot bi si marsikdo želel, da bo vsaka energetska dolina imela svoj projekt, temveč je dokument, ki bo doživel še kakšno revizijo, vendar je dober, saj nakazuje, v katero smer želi Slovenija iti".